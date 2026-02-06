Лубінець зустрівся з омбудсменкою рф москальковою: обмінялися листами військовополонених, узгодили дотавку посилок для них
Київ • УНН
Дмитро Лубінець та тетяна москалькова провели зустріч, обмінявшись листами військовополонених. Вони домовилися про доставку гуманітарних посилок для всіх полонених.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів чергову робочу зустріч із російською омбудсменкою тетяною москальковою. Переговори відбулися безпосередньо в день проведення обміну військовополоненими. Про це пише УНН.
Деталі
Одним із практичних результатів зустрічі став обмін листами від військовополонених, які будуть передані їхнім родичам. Сторони також досягли згоди щодо подальшої доставки гуманітарних посилок. Згідно з домовленістю, можливість отримувати передачі мають забезпечити для всіх полонених, які перебувають як на території України, так і в рф.
Домовилися продовжувати доставку посилок, щоб змогли отримати абсолютно всі військовополонені як на території України, так і в рф
Окрему увагу омбудсмени приділили процесу верифікації осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Робота в цьому напрямку триватиме для встановлення долі сотень українців, зв'язок із якими було втрачено в зоні бойових дій або на окупованих територіях.
Повернення цивільних та технічні аспекти обміну
Під час переговорів Лубінець та москалькова обговорили механізми повернення додому цивільних осіб, які незаконно утримуються сторонами. Крім того, було узгоджено низку технічних питань, спрямованих на вдосконалення самих обмінних процесів у майбутньому.
Працюємо, аби повернути всіх українців додому
Попри складність перемовин, збереження прямого каналу зв’язку між омбудсменами залишається важливим інструментом для розв’язання нагальних гуманітарних проблем у 2026 році.
Засуджені до довічного ув’язнення, цивільні, захисники Маріуполя: кого Україні вдалося повернути з російського полону05.02.26, 15:31 • 3602 перегляди