Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 29954 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 33481 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 28111 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 41580 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 77292 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 31680 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 29948 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23054 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15742 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15223 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 15455 перегляди
Лубінець зустрівся з омбудсменкою рф москальковою: обмінялися листами військовополонених, узгодили дотавку посилок для них

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Дмитро Лубінець та тетяна москалькова провели зустріч, обмінявшись листами військовополонених. Вони домовилися про доставку гуманітарних посилок для всіх полонених.

Лубінець зустрівся з омбудсменкою рф москальковою: обмінялися листами військовополонених, узгодили дотавку посилок для них

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів чергову робочу зустріч із російською омбудсменкою тетяною москальковою. Переговори відбулися безпосередньо в день проведення обміну військовополоненими. Про це пише УНН.

Деталі

Одним із практичних результатів зустрічі став обмін листами від військовополонених, які будуть передані їхнім родичам. Сторони також досягли згоди щодо подальшої доставки гуманітарних посилок. Згідно з домовленістю, можливість отримувати передачі мають забезпечити для всіх полонених, які перебувають як на території України, так і в рф.

Домовилися продовжувати доставку посилок, щоб змогли отримати абсолютно всі військовополонені як на території України, так і в рф

– написав Лубінець в ТГ.

Окрему увагу омбудсмени приділили процесу верифікації осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Робота в цьому напрямку триватиме для встановлення долі сотень українців, зв'язок із якими було втрачено в зоні бойових дій або на окупованих територіях.

Повернення цивільних та технічні аспекти обміну

Під час переговорів Лубінець та москалькова обговорили механізми повернення додому цивільних осіб, які незаконно утримуються сторонами. Крім того, було узгоджено низку технічних питань, спрямованих на вдосконалення самих обмінних процесів у майбутньому.

Працюємо, аби повернути всіх українців додому

– підсумував результати зустрічі Лубінець.

Попри складність перемовин, збереження прямого каналу зв’язку між омбудсменами залишається важливим інструментом для розв’язання нагальних гуманітарних проблем у 2026 році.

Засуджені до довічного ув’язнення, цивільні, захисники Маріуполя: кого Україні вдалося повернути з російського полону05.02.26, 15:31 • 3602 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Верховна Рада України
Україна