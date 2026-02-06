Лубинец встретился с омбудсменом рф москальковой: обменялись письмами военнопленных, согласовали доставку посылок для них

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 30214 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 33807 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 28260 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 41775 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 77569 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 31745 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 29989 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23071 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15759 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15234 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Минэнерго: наиболее сложная ситуация в районе Киева, который питала ТЭЦ-45 февраля, 21:38 • 17350 просмотра
Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, обесточены 12 тысяч абонентовVideo5 февраля, 22:32 • 7930 просмотра
Ракетная атака на российский белгород: местные жители сообщают об отключении воды, света и отопленияVideo5 февраля, 23:04 • 8244 просмотра
Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домойVideo5 февраля, 23:37 • 9766 просмотра
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP01:53 • 6190 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 15631 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 73093 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 103045 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 11196 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 14421 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 23786 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 27359 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 58721 просмотра
Лубинец встретился с омбудсменом рф москальковой: обменялись письмами военнопленных, согласовали доставку посылок для них

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Дмитрий Лубинец и татьяна москалькова провели встречу, обменявшись письмами военнопленных. Они договорились о доставке гуманитарных посылок для всех пленных.

Лубинец встретился с омбудсменом рф москальковой: обменялись письмами военнопленных, согласовали доставку посылок для них

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел очередную рабочую встречу с российской омбудсменом Татьяной Москальковой. Переговоры состоялись непосредственно в день проведения обмена военнопленными. Об этом пишет УНН.

Детали

Одним из практических результатов встречи стал обмен письмами от военнопленных, которые будут переданы их родственникам. Стороны также достигли согласия относительно дальнейшей доставки гуманитарных посылок. Согласно договоренности, возможность получать передачи должны обеспечить для всех пленных, находящихся как на территории Украины, так и в РФ.

Договорились продолжать доставку посылок, чтобы смогли получить абсолютно все военнопленные как на территории Украины, так и в РФ

– написал Лубинец в ТГ.

Отдельное внимание омбудсмены уделили процессу верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Работа в этом направлении будет продолжаться для установления судьбы сотен украинцев, связь с которыми была утрачена в зоне боевых действий или на оккупированных территориях.

Возвращение гражданских и технические аспекты обмена

Во время переговоров Лубинец и Москалькова обсудили механизмы возвращения домой гражданских лиц, незаконно удерживаемых сторонами. Кроме того, был согласован ряд технических вопросов, направленных на совершенствование самих обменных процессов в будущем.

Работаем, чтобы вернуть всех украинцев домой

– подытожил результаты встречи Лубинец.

Несмотря на сложность переговоров, сохранение прямого канала связи между омбудсменами остается важным инструментом для решения насущных гуманитарных проблем в 2026 году.

Осужденные к пожизненному заключению, гражданские, защитники Мариуполя: кого Украине удалось вернуть из российского плена05.02.26, 15:31 • 3604 просмотра

Степан Гафтко

