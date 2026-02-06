Лубинец встретился с омбудсменом рф москальковой: обменялись письмами военнопленных, согласовали доставку посылок для них
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец и татьяна москалькова провели встречу, обменявшись письмами военнопленных. Они договорились о доставке гуманитарных посылок для всех пленных.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел очередную рабочую встречу с российской омбудсменом Татьяной Москальковой. Переговоры состоялись непосредственно в день проведения обмена военнопленными. Об этом пишет УНН.
Детали
Одним из практических результатов встречи стал обмен письмами от военнопленных, которые будут переданы их родственникам. Стороны также достигли согласия относительно дальнейшей доставки гуманитарных посылок. Согласно договоренности, возможность получать передачи должны обеспечить для всех пленных, находящихся как на территории Украины, так и в РФ.
Договорились продолжать доставку посылок, чтобы смогли получить абсолютно все военнопленные как на территории Украины, так и в РФ
Отдельное внимание омбудсмены уделили процессу верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Работа в этом направлении будет продолжаться для установления судьбы сотен украинцев, связь с которыми была утрачена в зоне боевых действий или на оккупированных территориях.
Возвращение гражданских и технические аспекты обмена
Во время переговоров Лубинец и Москалькова обсудили механизмы возвращения домой гражданских лиц, незаконно удерживаемых сторонами. Кроме того, был согласован ряд технических вопросов, направленных на совершенствование самих обменных процессов в будущем.
Работаем, чтобы вернуть всех украинцев домой
Несмотря на сложность переговоров, сохранение прямого канала связи между омбудсменами остается важным инструментом для решения насущных гуманитарных проблем в 2026 году.
