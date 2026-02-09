Количество жалоб на действия ТЦК выросло в 333 раза с начала полномасштабной войны - Лубинец
Киев • УНН
Количество обращений относительно действий ТЦК и СП выросло в 333 раза с начала полномасштабного вторжения. Это свидетельствует о системных проблемах с соблюдением прав человека во время мобилизации.
Количество обращений граждан в Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно действий территориальных центров комплектования и социальной поддержки с начала полномасштабного вторжения россии в Украину возросло в 333 раза. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
По его словам, такая динамика свидетельствует о системных проблемах с соблюдением конституционных прав человека при осуществлении мобилизационных мероприятий. Он подчеркнул, что ТЦК и СП не имеют права насильно задерживать граждан, удерживать их или изымать личные вещи, ведь это является прямым нарушением Конституции Украины и Европейской конвенции по правам человека.
Эту позицию омбудсмен озвучил во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая рассматривает вопросы соблюдения прав граждан в процессе мобилизации. Он также отметил, что в ближайшее время обнародует расширенные данные и подробную статистику обращений относительно действий ТЦК и СП.
