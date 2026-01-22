Кількість постраждалих від російського удару в Кривому Розі зросла до 11 осіб
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Кривому Рогу 22 січня кількість постраждалих зросла до 11, серед них троє дітей. Дівчатка 8 і 10 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
У Кривому Розі внаслідок російського удару 22 січня нарахували 11 постраждалих. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Деталі
Серед них - троє дітей. Окрім півторарічного хлопчика, дівчата 8 і 10 років. Їх доправили до лікарні в стані середньої тяжкості
Контекст
Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу повідомлялось про 5 постраждалих людей.
Нагадаємо
У ніч на 22 січня росіяни атакували мирне населення Одеського району ударними безпілотниками. Один з дронів влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації.
Згодом начальник Одеської ОВА повідомив, що внаслідок атаки загинув юнак 2009 року народження.
Також УНН повідомляв, що у ніч на 22 січня Дніпропетровську область атакували російські дрони: пошкоджено будинки та автомобілі у Павлограді. У Васильківській громаді постраждала жінка, у Кривому Розі також є травмована.