російський дрон влучив у багатоповерхівку на Одещині: евакуйовано 58 осіб - ОВА
Київ • УНН
В Одеській області російський дрон влучив у багатоповерхівку, пошкодивши фасад та скління. Евакуйовано 58 людей, постраждалих немає.
У ніч на 22 січня росіяни атакували мирне населення Одеського району ударними безпілотниками. Один з дронів влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Деталі
Внаслідок удару було пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі. З багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них - 8 дітей.
Дані про постраждалих наразі не надходили. Інформація уточнюється. На місці працюють усі профільні служби, триває огляд та ліквідація наслідків
Нагадаємо
У ніч на 22 січня Дніпропетровську область атакували російські дрони: пошкоджено будинки та автомобілі у Павлограді. У Васильківській громаді постраждала жінка, у Кривому Розі також є травмована.