російський дрон влучив у багатоповерхівку на Одещині: евакуйовано 58 осіб - ОВА

У ніч на 22 січня росіяни атакували мирне населення Одеського району ударними безпілотниками. Один з дронів влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Деталі

Внаслідок удару було пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі. З багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них - 8 дітей.

Дані про постраждалих наразі не надходили. Інформація уточнюється. На місці працюють усі профільні служби, триває огляд та ліквідація наслідків - заявив Кіпер.

Нагадаємо

У ніч на 22 січня Дніпропетровську область атакували російські дрони: пошкоджено будинки та автомобілі у Павлограді. У Васильківській громаді постраждала жінка, у Кривому Розі також є травмована.