Ексклюзив
07:01 • 452 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 12698 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 25482 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 27374 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 44181 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 27496 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 42702 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 43779 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21444 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 22231 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
російський дрон влучив у багатоповерхівку на Одещині: евакуйовано 58 осіб - ОВА

Київ • УНН

 • 26 перегляди

В Одеській області російський дрон влучив у багатоповерхівку, пошкодивши фасад та скління. Евакуйовано 58 людей, постраждалих немає.

російський дрон влучив у багатоповерхівку на Одещині: евакуйовано 58 осіб - ОВА

У ніч на 22 січня росіяни атакували мирне населення Одеського району ударними безпілотниками. Один з дронів влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Деталі

Внаслідок удару було пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі. З багатоповерхівки евакуювали 58 людей, серед них - 8 дітей.

Дані про постраждалих наразі не надходили. Інформація уточнюється. На місці працюють усі профільні служби, триває огляд та ліквідація наслідків

- заявив Кіпер.

Нагадаємо

У ніч на 22 січня Дніпропетровську область атакували російські дрони: пошкоджено будинки та автомобілі у Павлограді. У Васильківській громаді постраждала жінка, у Кривому Розі також є травмована.

Євген Устименко

