российский дрон попал в многоэтажку в Одесской области: эвакуированы 58 человек - ОВА

В ночь на 22 января россияне атаковали мирное население Одесского района ударными беспилотниками. Один из дронов попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без последующей детонации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Детали

В результате удара были повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили. Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, среди них - 8 детей.

Данные о пострадавших пока не поступали. Информация уточняется. На месте работают все профильные службы, продолжается осмотр и ликвидация последствий - заявил Кипер.

Напомним

В ночь на 22 января Днепропетровскую область атаковали российские дроны: повреждены дома и автомобили в Павлограде. В Васильковской общине пострадала женщина, в Кривом Роге также есть травмированная.