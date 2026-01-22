российский дрон попал в многоэтажку в Одесской области: эвакуированы 58 человек - ОВА

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
07:01 • 562 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 12759 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 25567 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 27450 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 44307 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 27548 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 42779 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 43846 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21452 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 22235 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Семь новых стран присоединились к "Совету мира" Трампа21 января, 21:29 • 11597 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 10259 просмотра
Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg22 января, 00:50 • 5056 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников05:36 • 14295 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ05:49 • 3748 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 44296 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 42773 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 40354 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 43841 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 57667 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Леонид Кучма
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Гренландия
Давос
Дания
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 10350 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 11996 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 12670 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 40354 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 32111 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Старлинк

российский дрон попал в многоэтажку в Одесской области: эвакуированы 58 человек - ОВА

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В Одесской области российский дрон попал в многоэтажку, повредив фасад и остекление. Эвакуированы 58 человек, пострадавших нет.

российский дрон попал в многоэтажку в Одесской области: эвакуированы 58 человек - ОВА

В ночь на 22 января россияне атаковали мирное население Одесского района ударными беспилотниками. Один из дронов попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без последующей детонации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Детали

В результате удара были повреждены фасад и остекление дома, а также припаркованные автомобили. Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, среди них - 8 детей.

Данные о пострадавших пока не поступали. Информация уточняется. На месте работают все профильные службы, продолжается осмотр и ликвидация последствий

- заявил Кипер.

Напомним

В ночь на 22 января Днепропетровскую область атаковали российские дроны: повреждены дома и автомобили в Павлограде. В Васильковской общине пострадала женщина, в Кривом Роге также есть травмированная.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеУНН-Одесса
Недвижимость
Техника
Война в Украине
Олег Кипер
Днепропетровская область
Павлоград
Кривой Рог
Одесса