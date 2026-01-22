$43.180.08
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 8804 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 18004 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 33144 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 33683 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 54730 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 31244 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 50003 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 50121 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21756 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій
Атака рф на Одещину 22 січня: загинув юнак 2009 року народження

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Одещину 22 січня загинув юнак 2009 року народження. Один з дронів влучив у багатоквартирний будинок.

Атака рф на Одещину 22 січня: загинув юнак 2009 року народження

Внаслідок російської атаки на Одещину у ніч на 22 січня загинув юнак 2009 року народження. Про це повідомив в соцмережах начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

На жаль, внаслідок нічної атаки ворога смертельного поранення зазнав юнак, 2009 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Це велика трагедія для родини і всіх нас

 - йдеться в дописі.

Нагадаємо

У ніч на 22 січня росіяни атакували мирне населення Одеського району ударними безпілотниками. Один з дронів влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації.

Також УНН повідомляв, що у ніч на 22 січня Дніпропетровську область атакували російські дрони: пошкоджено будинки та автомобілі у Павлограді. У Васильківській громаді постраждала жінка, у Кривому Розі також є травмована.

Євген Устименко

