Атака рф на Одещину 22 січня: загинув юнак 2009 року народження

Внаслідок російської атаки на Одещину у ніч на 22 січня загинув юнак 2009 року народження. Про це повідомив в соцмережах начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

На жаль, внаслідок нічної атаки ворога смертельного поранення зазнав юнак, 2009 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Це велика трагедія для родини і всіх нас - йдеться в дописі.

Нагадаємо

У ніч на 22 січня росіяни атакували мирне населення Одеського району ударними безпілотниками. Один з дронів влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації.

Також УНН повідомляв, що у ніч на 22 січня Дніпропетровську область атакували російські дрони: пошкоджено будинки та автомобілі у Павлограді. У Васильківській громаді постраждала жінка, у Кривому Розі також є травмована.