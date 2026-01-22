Атака рф на Одесскую область 22 января: погиб юноша 2009 года рождения

В результате российской атаки на Одесскую область в ночь на 22 января погиб юноша 2009 года рождения. Об этом сообщил в соцсетях начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

К сожалению, в результате ночной атаки врага смертельное ранение получил юноша, 2009 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая трагедия для семьи и всех нас - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 22 января россияне атаковали мирное население Одесского района ударными беспилотниками. Один из дронов попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без последующей детонации.

Также УНН сообщал, что в ночь на 22 января Днепропетровскую область атаковали российские дроны: повреждены дома и автомобили в Павлограде. В Васильковской общине пострадала женщина, в Кривом Роге также есть травмированная.