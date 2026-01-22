Число пострадавших от российского удара в Кривом Роге возросло до 11 человек

$43.180.08
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22 января, 04:58 • 8538 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto22 января, 05:06 • 14177 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников22 января, 05:36 • 28091 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ22 января, 05:49 • 15374 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto22 января, 06:26 • 12613 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 6736 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 64153 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 56523 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 20716 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 18168 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 18858 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 56523 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 37624 просмотра
Число пострадавших от российского удара в Кривом Роге возросло до 11 человек

В результате российского удара по Кривому Рогу 22 января число пострадавших возросло до 11, среди них трое детей. Девочки 8 и 10 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Кривом Роге в результате российского удара 22 января насчитали 11 пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Детали

Среди них - трое детей. Кроме полуторагодовалого мальчика, девочки 8 и 10 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести

- говорится в сообщении.

Контекст

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу сообщалось о 5 пострадавших людях.

Напомним

В ночь на 22 января россияне атаковали мирное население Одесского района ударными беспилотниками. Один из дронов попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без последующей детонации.

Впоследствии начальник Одесской ОВА сообщил, что в результате атаки погиб юноша 2009 года рождения.

Также УНН сообщал, что в ночь на 22 января Днепропетровскую область атаковали российские дроны: повреждены дома и автомобили в Павлограде. В Васильковской общине пострадала женщина, в Кривом Роге также есть травмированная.

Евгений Устименко

