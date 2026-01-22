Число пострадавших от российского удара в Кривом Роге возросло до 11 человек
Киев • УНН
В результате российского удара по Кривому Рогу 22 января число пострадавших возросло до 11, среди них трое детей. Девочки 8 и 10 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В Кривом Роге в результате российского удара 22 января насчитали 11 пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.
Детали
Среди них - трое детей. Кроме полуторагодовалого мальчика, девочки 8 и 10 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести
Контекст
В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу сообщалось о 5 пострадавших людях.
Напомним
В ночь на 22 января россияне атаковали мирное население Одесского района ударными беспилотниками. Один из дронов попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома, без последующей детонации.
Впоследствии начальник Одесской ОВА сообщил, что в результате атаки погиб юноша 2009 года рождения.
Также УНН сообщал, что в ночь на 22 января Днепропетровскую область атаковали российские дроны: повреждены дома и автомобили в Павлограде. В Васильковской общине пострадала женщина, в Кривом Роге также есть травмированная.