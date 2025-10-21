Кількість постраждалих від російського удару по Харкову зросла до 11 людини
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Харкову 21 жовтня кількість постраждалих зросла до 11 особи. Окупанти вдарили по приватному сектору та цивільному підприємству, пошкодивши житлові будинки та господарчі споруди.
Внаслідок російського удару по Харкову 21 жовтня кількість постраждалих людей зросла до 11. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
Окупанти вдарили по території приватного сектору в Індустріальному районі. Було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
Вісім жінок та троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію. Ще один удар зафіксовано по території цивільного підприємства. У Немишлянському районі пошкоджено майно субʼєктів господарювання
Також удар по території цивільного підприємства підтвердив і міський голова Ігор Терєхов.
Водночас у прокуратурі повідомили про щонайменше чотири авіаційні боєприпаси, тоді як Терєхов повідомив про 6 КАБів.
Нагадаємо
У ніч на 21 жовтня росіяни запустили в напрямку Харкова керовані авіаційні бомби. У місті було чути серію вибухів.
Також УНН повідомляв, що окупанти атакували критичну інфраструктуру Черкащини. Постраждалих і жертв нема, але є пошкодження.