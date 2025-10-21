$41.760.03
06:03 • 11167 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35 • 13778 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00 • 12462 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 25791 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 46860 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 38687 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 47019 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 85119 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 33537 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 32844 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
Число пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 11 человек

Киев • УНН

 • 132 просмотра

В результате российского удара по Харькову 21 октября число пострадавших возросло до 11 человек. Оккупанты ударили по частному сектору и гражданскому предприятию, повредив жилые дома и хозяйственные постройки.

Число пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 11 человек

В результате российского удара по Харькову 21 октября число пострадавших людей возросло до 11. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

Оккупанты ударили по территории частного сектора в Индустриальном районе. Были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Восемь женщин и трое мужчин получили острую стрессовую реакцию. Еще один удар зафиксирован по территории гражданского предприятия. В Немышлянском районе повреждено имущество субъектов хозяйствования

- сообщили в прокуратуре.

Также удар по территории гражданского предприятия подтвердил и городской голова Игорь Терехов.

В то же время в прокуратуре сообщили о по меньшей мере четырех авиационных боеприпасах, тогда как Терехов сообщил о 6 КАБах.

Напомним

В ночь на 21 октября россияне запустили в направлении Харькова управляемые авиационные бомбы. В городе была слышна серия взрывов.

Также УНН сообщал, что оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Черкасской области. Пострадавших и жертв нет, но есть повреждения.

Евгений Устименко

