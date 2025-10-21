Число пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 11 человек
Киев • УНН
В результате российского удара по Харькову 21 октября число пострадавших возросло до 11 человек. Оккупанты ударили по частному сектору и гражданскому предприятию, повредив жилые дома и хозяйственные постройки.
В результате российского удара по Харькову 21 октября число пострадавших людей возросло до 11. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Детали
Оккупанты ударили по территории частного сектора в Индустриальном районе. Были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Восемь женщин и трое мужчин получили острую стрессовую реакцию. Еще один удар зафиксирован по территории гражданского предприятия. В Немышлянском районе повреждено имущество субъектов хозяйствования
Также удар по территории гражданского предприятия подтвердил и городской голова Игорь Терехов.
В то же время в прокуратуре сообщили о по меньшей мере четырех авиационных боеприпасах, тогда как Терехов сообщил о 6 КАБах.
Напомним
В ночь на 21 октября россияне запустили в направлении Харькова управляемые авиационные бомбы. В городе была слышна серия взрывов.
Также УНН сообщал, что оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Черкасской области. Пострадавших и жертв нет, но есть повреждения.