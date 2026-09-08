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Кількість постраждалих після атак на Одещині зросла до трьох, є постраждала на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

На ринку в передмісті Одеси постраждали троє людей, двоє звернулися по допомогу без госпіталізації. На Дніпропетровщині поранена жінка.

Кількість постраждалих після атак на Одещині зросла до трьох, є постраждала на Дніпропетровщині

Внаслідок російських атак кількість постраждалих на ринку у передмісті Одеси збільшилась до 3 людей. Водночас майже 20 разів ворог атакував 4 райони Дніпропетровщини безпілотниками і артилерією. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За даними Одеської обласної військової адміністрації, ще двоє чоловіків, 1972 та 1978 р.н., звернулись за медичною допомогою.

Обійшлося без госпіталізації. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу

- йдеться в повідомленні начальника ОВА Олега Кіпера.

Водночас, як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, одна людина дістала поранення.

На Нікопольщині цілив по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах. Сталася пожежа. На Криворіжжі під ударом були райцентр та Апостолівська громада. Понівечена адмінбудівля. Постраждала 29-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. На Синельниківщині потерпали Васильківська та Петропавлівська громади. Зайнялися пожежі. У Троїцькій громаді Павлоградського району пошкоджене агропідприємство

- заявив він.

Нагадаємо

У ніч на 8 вересня Київ зазнав ракетної атаки, пролунало щонайменше п'ять вибухів, пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

Євген Устименко

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