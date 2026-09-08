Число пострадавших после атак в Одесской области выросло до трёх, есть пострадавшая в Днепропетровской области

В результате российских атак число пострадавших на рынке в пригороде Одессы увеличилось до 3 человек. В то же время почти 20 раз враг атаковал 4 района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Об этом сообщает УНН.

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По данным Одесской областной военной администрации, еще двое мужчин, 1972 и 1978 г. р., обратились за медицинской помощью.

Госпитализация не потребовалась. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь - говорится в сообщении начальника ОВА Олега Кипера.

В то же время, как сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, один человек получил ранение.

На Никопольщине целил по Никополю, Мировской и Покровской общинам. Возник пожар. На Криворожье под ударом были райцентр и Апостоловская община. Повреждено административное здание. Пострадала 29-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно. На Синельниковщине пострадали Васильковская и Петропавловская общины. Возникли пожары. В Троицкой общине Павлоградского района повреждено агропредприятие - заявил он.

Напомним

В ночь на 8 сентября Киев подвергся ракетной атаке, прозвучало не менее пяти взрывов, повреждены жилой дом и автомобиль.