Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 12, пошкоджено 7 багатоповерхівок

Кількість поранених унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя ввечері у вівторок, 25 листопада, зросла до 12, вони госпіталізовані. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, в результаті атаки пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок. Наразі відомо про щонайменше 15 локацій ворожого обстрілу.

Розгортаються "пункти незламності" для наших мешканців, тих, хто вимушено вийшов зі своїх квартир. Також пункти обігріву та автобуси для обігріву є мауже на кожній локації - розповів Федоров.

У свою чергу в ДСНС уточнили, що внаслідок влучань пошкоджено сім багатоповерхових житлових будинків, автозаправку, магазин та кілька автомобілів. У різних районах міста виникли пожежі.

Рятувальники ліквідують загоряння та проводять пошуково-рятувальні роботи. Під час гасіння пожежі в одному з будинків надзвичайники врятували двох людей - йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо

Ввечері, 25 листопада, армія рф поцілила у багатоповерхівку в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа на кількох поверхах.

