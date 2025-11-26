Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 12, пошкоджено 7 багатоповерхівок

$42.370.10
25 листопада, 16:32 • 11288 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 19752 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 18603 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 18116 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 16399 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 13520 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 13569 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 28500 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 13788 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 11857 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:21 • 28500 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
25 листопада, 10:00 • 38355 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 89422 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
24 листопада, 13:47 • 118755 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:20 • 107255 перегляди
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 12, пошкоджено 7 багатоповерхівок

Київ • УНН

 • 98 перегляди

У Запоріжжі внаслідок атаки 25 листопада кількість поранених зросла до 12, усі госпіталізовані. Пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок, автозаправку, магазин та кілька автомобілів.

Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 12, пошкоджено 7 багатоповерхівок

Кількість поранених унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя ввечері у вівторок, 25 листопада, зросла до 12, вони госпіталізовані. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, в результаті атаки пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок. Наразі відомо про щонайменше 15 локацій ворожого обстрілу.

Розгортаються "пункти незламності" для наших мешканців, тих, хто вимушено вийшов зі своїх квартир. Також пункти обігріву та автобуси для обігріву є мауже на кожній локації

- розповів Федоров.

У свою чергу в ДСНС уточнили, що внаслідок влучань пошкоджено сім багатоповерхових житлових будинків, автозаправку, магазин та кілька автомобілів. У різних районах міста виникли пожежі.

Рятувальники ліквідують загоряння та проводять пошуково-рятувальні роботи. Під час гасіння пожежі в одному з будинків надзвичайники врятували двох людей

- йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо

Ввечері, 25 листопада, армія рф поцілила у багатоповерхівку в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа на кількох поверхах.

Ворожі удари по Запоріжжю: двоє загиблих та вісім поранених23.11.25, 07:10 • 17479 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя