Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажек

25 ноября, 16:32 • 11204 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 19504 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 18419 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 17944 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 16258 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 13479 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 13530 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 28397 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13766 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11843 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:21 • 28397 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
25 ноября, 10:00 • 38270 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 89339 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
24 ноября, 13:47 • 118658 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:20 • 107179 просмотра
Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажек

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В Запорожье в результате атаки 25 ноября число раненых возросло до 12, все госпитализированы. Повреждены по меньшей мере 7 многоэтажек, автозаправка, магазин и несколько автомобилей.

Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажек

Число раненых в результате вражеской атаки на Запорожье вечером во вторник, 25 ноября, возросло до 12, они госпитализированы. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате атаки повреждено по меньшей мере 7 многоэтажек. Сейчас известно о по меньшей мере 15 локациях вражеского обстрела.

Разворачиваются "пункты несокрушимости" для наших жителей, тех, кто вынужденно вышел из своих квартир. Также пункты обогрева и автобусы для обогрева есть почти на каждой локации

- рассказал Федоров.

В свою очередь в ГСЧС уточнили, что в результате попаданий повреждены семь многоэтажных жилых домов, автозаправка, магазин и несколько автомобилей. В разных районах города возникли пожары.

Спасатели ликвидируют возгорания и проводят поисково-спасательные работы. Во время тушения пожара в одном из домов чрезвычайники спасли двух человек

- говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним

Вечером, 25 ноября, армия рф попала в многоэтажку в Запорожье, в результате чего возник пожар на нескольких этажах.

Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненых23.11.25, 07:10 • 17479 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье