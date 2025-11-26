Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажек
Киев • УНН
В Запорожье в результате атаки 25 ноября число раненых возросло до 12, все госпитализированы. Повреждены по меньшей мере 7 многоэтажек, автозаправка, магазин и несколько автомобилей.
Число раненых в результате вражеской атаки на Запорожье вечером во вторник, 25 ноября, возросло до 12, они госпитализированы. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, в результате атаки повреждено по меньшей мере 7 многоэтажек. Сейчас известно о по меньшей мере 15 локациях вражеского обстрела.
Разворачиваются "пункты несокрушимости" для наших жителей, тех, кто вынужденно вышел из своих квартир. Также пункты обогрева и автобусы для обогрева есть почти на каждой локации
В свою очередь в ГСЧС уточнили, что в результате попаданий повреждены семь многоэтажных жилых домов, автозаправка, магазин и несколько автомобилей. В разных районах города возникли пожары.
Спасатели ликвидируют возгорания и проводят поисково-спасательные работы. Во время тушения пожара в одном из домов чрезвычайники спасли двух человек
Напомним
Вечером, 25 ноября, армия рф попала в многоэтажку в Запорожье, в результате чего возник пожар на нескольких этажах.
