Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажек

Число раненых в результате вражеской атаки на Запорожье вечером во вторник, 25 ноября, возросло до 12, они госпитализированы. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате атаки повреждено по меньшей мере 7 многоэтажек. Сейчас известно о по меньшей мере 15 локациях вражеского обстрела.

Разворачиваются "пункты несокрушимости" для наших жителей, тех, кто вынужденно вышел из своих квартир. Также пункты обогрева и автобусы для обогрева есть почти на каждой локации - рассказал Федоров.

В свою очередь в ГСЧС уточнили, что в результате попаданий повреждены семь многоэтажных жилых домов, автозаправка, магазин и несколько автомобилей. В разных районах города возникли пожары.

Спасатели ликвидируют возгорания и проводят поисково-спасательные работы. Во время тушения пожара в одном из домов чрезвычайники спасли двух человек - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним

Вечером, 25 ноября, армия рф попала в многоэтажку в Запорожье, в результате чего возник пожар на нескольких этажах.

