Кількість боїв на фронті за добу зросла на три чверті: Генштаб оновив карту

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Ексклюзив
07:39 • 800 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 4654 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 4622 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 43857 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 67762 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 81737 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 64897 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 66512 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 42635 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 44504 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.3м/с
70%
741мм
Популярнi новини
На російському сахаліні вибухнула ТЕС: частина острова поринула у темрявуVideo27 жовтня, 22:15 • 8822 перегляди
Чернігів зазнав атаки: у центрі міста зафіксовано падіння шахеда27 жовтня, 22:37 • 12821 перегляди
"Імітація мирних намірів": в РНБО дали оцінку заяві лаврова про готовність путіна завершити війну на основі концепції США27 жовтня, 23:01 • 7340 перегляди
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті28 жовтня, 01:38 • 14613 перегляди
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США03:15 • 11405 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 4628 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 53992 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 55387 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 81733 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 103646 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Віктор Орбан
Віталій Кличко
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Покровськ
Європа
Реклама
УНН Lite
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Ексклюзив
07:39 • 784 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 29002 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 63181 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 76588 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 80145 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Шахед-136

Кількість боїв на фронті за добу зросла на три чверті: Генштаб оновив карту

Київ • УНН

 • 1534 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 218 бойових зіткнень, що на 75% більше, ніж днем раніше. Найгарячішими залишаються Покровський та Костянтинівський напрямки.

Кількість боїв на фронті за добу зросла на три чверті: Генштаб оновив карту

На фронті минулої доби сталося 218 боїв, що на три чверті більше, ніж добою раніше, при цьому найгарячіше як і раніше на Покровському напрямку, також ворог активніший на Костянтинівському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 28 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3938 обстрілів, зокрема 132 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3435 дронів-камікадзе.

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, район зосередження озброєння і військової техніки та пункт управління окупантів", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 10 авіаударів, застосувавши при цьому 24 керовані авіабомби, та здійснив 149 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка, Одрадне та у бік Бочкового.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Зелений Гай та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове, Надія та Зарічне.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив 11 спроб прориву у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 79 штурмів агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Малинівки та у бік Новомиколаївки.

Сили оборони відбили п’ять атак окупаційних військ на Оріхівському напрямку, в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири безрезультатних спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Понад тисяча содатів та більше 100 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу28.10.25, 07:14 • 2154 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Часів Яр
Краматорськ
Куп'янськ