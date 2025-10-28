Кількість боїв на фронті за добу зросла на три чверті: Генштаб оновив карту

На фронті минулої доби сталося 218 боїв, що на три чверті більше, ніж добою раніше, при цьому найгарячіше як і раніше на Покровському напрямку, також ворог активніший на Костянтинівському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 28 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3938 обстрілів, зокрема 132 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3435 дронів-камікадзе.

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, район зосередження озброєння і військової техніки та пункт управління окупантів", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 10 авіаударів, застосувавши при цьому 24 керовані авіабомби, та здійснив 149 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка, Одрадне та у бік Бочкового.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Зелений Гай та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове, Надія та Зарічне.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив 11 спроб прориву у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 79 штурмів агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Малинівки та у бік Новомиколаївки.

Сили оборони відбили п’ять атак окупаційних військ на Оріхівському напрямку, в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири безрезультатних спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Понад тисяча содатів та більше 100 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу