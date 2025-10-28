$42.000.10
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце
06:38 • 2294 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
Эксклюзив
27 октября, 14:25
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерах
Эксклюзив
27 октября, 12:53
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
публикации
Эксклюзивы
Количество боев на фронте за сутки выросло на три четверти: Генштаб обновил карту

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 218 боевых столкновений, что на 75% больше, чем днем ранее. Самыми горячими остаются Покровское и Константиновское направления.

Количество боев на фронте за сутки выросло на три четверти: Генштаб обновил карту

На фронте за прошедшие сутки произошло 218 боев, что на три четверти больше, чем сутками ранее, при этом наиболее горячо по-прежнему на Покровском направлении, также враг активнее на Константиновском направлении, сообщили в утренней сводке 28 октября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 186 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3938 обстрелов, в том числе 132 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3435 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения вооружения и военной техники и пункт управления оккупантов", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 10 авиаударов, применив при этом 24 управляемые авиабомбы, и совершил 149 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка, Отрадное и в сторону Бочкового.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Зеленый Гай и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Среднее, Мирное, Шандриголово, Надежда и Заречное.

На Славянском направлении враг совершил 11 попыток прорыва в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и Зализнянского.

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах Александро-Калинового, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 79 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Панковка, Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Покровск, Зверово, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Орехово.

На Александровском направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филиа, Поддубное, Александроград, Новоселовка, Вербовое, Алексеевка, Новогригоровка и Успеновка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Малиновки и в сторону Новониколаевки.

Силы обороны отбили пять атак оккупационных войск на Ореховском направлении, в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил четыре безрезультатных попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Более тысячи солдат и более 100 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки28.10.25, 07:14 • 1952 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Часов Яр
Краматорск
Купянск