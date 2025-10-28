Количество боев на фронте за сутки выросло на три четверти: Генштаб обновил карту

На фронте за прошедшие сутки произошло 218 боев, что на три четверти больше, чем сутками ранее, при этом наиболее горячо по-прежнему на Покровском направлении, также враг активнее на Константиновском направлении, сообщили в утренней сводке 28 октября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 186 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3938 обстрелов, в том числе 132 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3435 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения вооружения и военной техники и пункт управления оккупантов", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 10 авиаударов, применив при этом 24 управляемые авиабомбы, и совершил 149 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка, Отрадное и в сторону Бочкового.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Зеленый Гай и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Среднее, Мирное, Шандриголово, Надежда и Заречное.

На Славянском направлении враг совершил 11 попыток прорыва в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и Зализнянского.

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах Александро-Калинового, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 79 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Панковка, Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Покровск, Зверово, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Орехово.

На Александровском направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филиа, Поддубное, Александроград, Новоселовка, Вербовое, Алексеевка, Новогригоровка и Успеновка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Малиновки и в сторону Новониколаевки.

Силы обороны отбили пять атак оккупационных войск на Ореховском направлении, в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил четыре безрезультатных попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

