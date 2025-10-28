Количество боев на фронте за сутки выросло на три четверти: Генштаб обновил карту
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 218 боевых столкновений, что на 75% больше, чем днем ранее. Самыми горячими остаются Покровское и Константиновское направления.
На фронте за прошедшие сутки произошло 218 боев, что на три четверти больше, чем сутками ранее, при этом наиболее горячо по-прежнему на Покровском направлении, также враг активнее на Константиновском направлении, сообщили в утренней сводке 28 октября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений
По уточненной информации, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 186 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3938 обстрелов, в том числе 132 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3435 дронов-камикадзе.
"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения вооружения и военной техники и пункт управления оккупантов", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 10 авиаударов, применив при этом 24 управляемые авиабомбы, и совершил 149 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка, Отрадное и в сторону Бочкового.
На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Зеленый Гай и в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Среднее, Мирное, Шандриголово, Надежда и Заречное.
На Славянском направлении враг совершил 11 попыток прорыва в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в сторону Звановки.
На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и Зализнянского.
На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах Александро-Калинового, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 79 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Панковка, Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Покровск, Зверово, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Орехово.
На Александровском направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филиа, Поддубное, Александроград, Новоселовка, Вербовое, Алексеевка, Новогригоровка и Успеновка.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Малиновки и в сторону Новониколаевки.
Силы обороны отбили пять атак оккупационных войск на Ореховском направлении, в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении противник совершил четыре безрезультатных попытки наступления.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Более тысячи солдат и более 100 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки28.10.25, 07:14 • 1952 просмотра