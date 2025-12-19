Кількість адвокатів в Україні скоротилася на 401 за осінь 2025 року - дослідження
Київ • УНН
В Україні станом на кінець жовтня зафіксовано 52 960 адвокатів. За осінь перелік скоротився на 401 представника, але від початку повномасштабного вторгнення кількість адвокатів зросла на 8%.
За даними Єдиного реєстру адвокатів в Україні станом на кінець жовтня зафіксовано 52 960 адвокатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.
Деталі
Ще влітку Національна асоціація адвокатів України повідомляла про 53 361 чинного фахівця - за осінь перелік скоротився на 401 представника. Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення адвокатів в Україні побільшало на 8%.
59% адвокатів згідно реєстру є чоловіками.
Найбільше адвокатів зареєстровано на Київщині: 9 258 (18%), у самій столиці зареєстровано 5 550 (11%). Далі йдуть Одещина (4 016) та Дніпропетровщина (4 015).
