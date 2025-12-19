$42.340.00
Ексклюзив
06:45 • 2084 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
02:37 • 10705 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 15062 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий Дім
18 грудня, 23:33 • 15138 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 15063 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 19516 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 27422 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 35067 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 23797 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 21559 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Кількість адвокатів в Україні скоротилася на 401 за осінь 2025 року - дослідження

Київ • УНН

 • 12 перегляди

В Україні станом на кінець жовтня зафіксовано 52 960 адвокатів. За осінь перелік скоротився на 401 представника, але від початку повномасштабного вторгнення кількість адвокатів зросла на 8%.

Кількість адвокатів в Україні скоротилася на 401 за осінь 2025 року - дослідження
Фото: pixabay

За даними Єдиного реєстру адвокатів в Україні станом на кінець жовтня зафіксовано 52 960 адвокатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Ще влітку Національна асоціація адвокатів України повідомляла про 53 361 чинного фахівця - за осінь перелік скоротився на 401 представника. Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення адвокатів в Україні побільшало на 8%.

59% адвокатів згідно реєстру є чоловіками.

Найбільше адвокатів зареєстровано на Київщині: 9 258 (18%), у самій столиці зареєстровано 5 550 (11%). Далі йдуть Одещина (4 016) та Дніпропетровщина (4 015).

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в 2025 році в Україні ухвалено 12 714 судових наказів на стягнення аліментів. Це на 6% менше, ніж у 2024 році.

Євген Устименко

Суспільство
Війна в Україні
Київська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Україна
Київ