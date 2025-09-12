$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
10:50 • 2532 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 7028 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 14332 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 11820 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 13619 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 37097 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39201 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52360 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 81276 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 40070 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:46 • 14332 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 14:08 • 55168 перегляди
Кількість судових наказів про стягнення аліментів в Україні скорочується - дослідження

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У 2025 році в Україні ухвалено 12 714 судових наказів на стягнення аліментів, що на 6% менше, ніж у 2024 році. За останні 5 років українські суди ухвалили щонайменше 99 тисяч таких наказів.

Кількість судових наказів про стягнення аліментів в Україні скорочується - дослідження

У 2025 році в Україні було ухвалено 12 714 судових наказів на стягнення аліментів. Це на 6% менше, ніж за той самий період 2024-го, і на 28% менше, ніж у 2021 році. Водночас, кількість таких судових наказів поступово скорочується, повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

За даними дослідження, щонайменше 99 тисяч наказів на стягнення аліментів було ухвалено українськими судами за останні 5 років за даними пошуковика по судовому реєстру.

Цьогоріч найчастіше суди стягують аліменти за наказами у Дніпропетровській області: там винесли 1 654 рішення - 13% від загальної кількості по країні. Далі йдуть Одещина із 948 наказами (8%), Харківщина - 837 (7%), Київщина - 810 (6%), та Львівщина - 772 (6%).

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в Україні майже 2 мільйони боргових проваджень пов'язані з несплаченими штрафами за порушення правил дорожнього руху.

Євген Устименко

Суспільство
Львівська область
Київська область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Україна