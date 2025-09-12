Кількість судових наказів про стягнення аліментів в Україні скорочується - дослідження
Київ • УНН
У 2025 році в Україні ухвалено 12 714 судових наказів на стягнення аліментів, що на 6% менше, ніж у 2024 році. За останні 5 років українські суди ухвалили щонайменше 99 тисяч таких наказів.
У 2025 році в Україні було ухвалено 12 714 судових наказів на стягнення аліментів. Це на 6% менше, ніж за той самий період 2024-го, і на 28% менше, ніж у 2021 році. Водночас, кількість таких судових наказів поступово скорочується, повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.
Деталі
За даними дослідження, щонайменше 99 тисяч наказів на стягнення аліментів було ухвалено українськими судами за останні 5 років за даними пошуковика по судовому реєстру.
Цьогоріч найчастіше суди стягують аліменти за наказами у Дніпропетровській області: там винесли 1 654 рішення - 13% від загальної кількості по країні. Далі йдуть Одещина із 948 наказами (8%), Харківщина - 837 (7%), Київщина - 810 (6%), та Львівщина - 772 (6%).
