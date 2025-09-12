Количество судебных приказов о взыскании алиментов в Украине сокращается - исследование

$41.310.10
Эксклюзив
10:50 • 2872 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 7534 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 14694 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 12022 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 13792 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 37190 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39270 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52397 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 81468 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 40082 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
В Киеве обсудили усиление безопасности Украины с представителем США Китом Келлогом - Умеров12 сентября, 01:50 • 9178 просмотра
В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии12 сентября, 03:30 • 4842 просмотра
Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма12 сентября, 03:55 • 4724 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно12 сентября, 03:57 • 12052 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб12 сентября, 04:42 • 26120 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 464 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 14694 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 81468 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 55300 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 74003 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Радослав Сикорский
Принц Гарри, герцог Сассекский
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Ивано-Франковская область
Польша
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 27948 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 74003 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 37802 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 44117 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 109379 просмотра
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Лекарственные средства
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Количество судебных приказов о взыскании алиментов в Украине сокращается - исследование

Киев • УНН

 • 162 просмотра

В 2025 году в Украине принято 12 714 судебных приказов о взыскании алиментов, что на 6% меньше, чем в 2024 году. За последние 5 лет украинские суды приняли не менее 99 тысяч таких приказов.

Количество судебных приказов о взыскании алиментов в Украине сокращается - исследование

В 2025 году в Украине было принято 12 714 судебных приказов о взыскании алиментов. Это на 6% меньше, чем за тот же период 2024-го, и на 28% меньше, чем в 2021 году. В то же время, количество таких судебных приказов постепенно сокращается, сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

По данным исследования, не менее 99 тысяч приказов о взыскании алиментов было принято украинскими судами за последние 5 лет по данным поисковика по судебному реестру.

В этом году чаще всего суды взыскивают алименты по приказам в Днепропетровской области: там вынесено 1 654 решения - 13% от общего количества по стране. Далее идут Одесская область с 948 приказами (8%), Харьковская область - 837 (7%), Киевская область - 810 (6%), и Львовская область - 772 (6%).

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Украине почти 2 миллиона долговых производств связаны с неуплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения.

Евгений Устименко

Общество
Львовская область
Киевская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Украина