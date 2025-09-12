Количество судебных приказов о взыскании алиментов в Украине сокращается - исследование
В 2025 году в Украине принято 12 714 судебных приказов о взыскании алиментов, что на 6% меньше, чем в 2024 году. За последние 5 лет украинские суды приняли не менее 99 тысяч таких приказов.
В 2025 году в Украине было принято 12 714 судебных приказов о взыскании алиментов. Это на 6% меньше, чем за тот же период 2024-го, и на 28% меньше, чем в 2021 году. В то же время, количество таких судебных приказов постепенно сокращается, сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.
По данным исследования, не менее 99 тысяч приказов о взыскании алиментов было принято украинскими судами за последние 5 лет по данным поисковика по судебному реестру.
В этом году чаще всего суды взыскивают алименты по приказам в Днепропетровской области: там вынесено 1 654 решения - 13% от общего количества по стране. Далее идут Одесская область с 948 приказами (8%), Харьковская область - 837 (7%), Киевская область - 810 (6%), и Львовская область - 772 (6%).
