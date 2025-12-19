Количество адвокатов в Украине сократилось на 401 за осень 2025 года - исследование
Киев • УНН
В Украине по состоянию на конец октября зафиксировано 52 960 адвокатов. За осень перечень сократился на 401 представителя, но с начала полномасштабного вторжения количество адвокатов выросло на 8%.
По данным Единого реестра адвокатов в Украине по состоянию на конец октября зафиксировано 52 960 адвокатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.
Детали
Еще летом Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщала о 53 361 действующем специалисте - за осень перечень сократился на 401 представителя. Всего с начала полномасштабного российского вторжения адвокатов в Украине стало больше на 8%.
59% адвокатов согласно реестру являются мужчинами.
Больше всего адвокатов зарегистрировано в Киевской области: 9 258 (18%), в самой столице зарегистрировано 5 550 (11%). Далее следуют Одесская (4 016) и Днепропетровская (4 015) области.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в 2025 году в Украине принято 12 714 судебных приказов о взыскании алиментов. Это на 6% меньше, чем в 2024 году.