Эксклюзив
06:45 • 2092 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
02:37 • 10712 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 15068 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
18 декабря, 23:33 • 15143 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 15067 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 19519 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 27425 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 35070 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 23797 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 21559 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Количество адвокатов в Украине сократилось на 401 за осень 2025 года - исследование

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Украине по состоянию на конец октября зафиксировано 52 960 адвокатов. За осень перечень сократился на 401 представителя, но с начала полномасштабного вторжения количество адвокатов выросло на 8%.

Количество адвокатов в Украине сократилось на 401 за осень 2025 года - исследование
Фото: pixabay

По данным Единого реестра адвокатов в Украине по состоянию на конец октября зафиксировано 52 960 адвокатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Еще летом Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщала о 53 361 действующем специалисте - за осень перечень сократился на 401 представителя. Всего с начала полномасштабного российского вторжения адвокатов в Украине стало больше на 8%.

59% адвокатов согласно реестру являются мужчинами.

Больше всего адвокатов зарегистрировано в Киевской области: 9 258 (18%), в самой столице зарегистрировано 5 550 (11%). Далее следуют Одесская (4 016) и Днепропетровская (4 015) области.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в 2025 году в Украине принято 12 714 судебных приказов о взыскании алиментов. Это на 6% меньше, чем в 2024 году.

Евгений Устименко

Общество
Война в Украине
Киевская область
Одесская область
Днепропетровская область
Украина
Киев