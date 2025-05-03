Хокей: Україна зіграє з Японією вирішальний матч на ЧС за вихід в елітний дивізіон

Сьогодні, 3 травня, збірна України з хокею проведе свій заключний матч на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А проти Японії. Для підвищення в класі необхідно перемагати японців, а звитяга над ними дозволить Україні вперше за 18 років зіграти в елітному дивізіоні. Про це повідомляє Федерація хокею України, передає УНН.

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"Сьогодні, 3 травня, збірна України проведе свій заключний матч на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А. Гра проти збірної Японії може вперше за 18 років дати нам право зіграти в елітному дивізіоні. Станом на заключний тур наші суперники вже не мають турнірної мотивації. Чемпіонат світу для Японії склався не найкращим чином, але вони здобули перемогу в лобовій зустрічі за виживання проти Румунії. Господарі цьогорічного турніру на наступний рік опустяться в D1B, а замінить румунів збірна Литви", - ідеться в повідомленні.

У федерації наголошують, що для підвищення в класі необхідно перемагати Японію. Будь-яка перемога, або навіть нічия в основний час, забезпечить Україні місце в топ-2.

"Єдиний варіант, за якого ми не посядемо прохідне місце, вимагає одразу трьох співпадінь: поразка від Японії в основний час + будь-яка перемога Великої Британії над Польщею + перемога Італії над Румунією в основний час", - додали в федерації.

Матч між Японією та Україною розпочнеться о 12:30, а трансляцію покаже "Суспільне Спорт".

Доповнення

Україна достатньо регулярно грала з Японією, але статистика цих матчів за останні роки говорить на користь японців.

"На чемпіонатах світу у 2022-му та 2023 роках ми поступалися з рахунками 2:8 та 3:5 відповідно. Це найсвіжіші наші зустрічі, вже після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. А от найсвіжіша товариська гра з Японією завершилася нашою перемогою. Це був останній матч підготовки до цього чемпіонату світу в Румунії", - зазначили в федерації.

Нагадаємо

Українські хокеїсти на чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні ІА, що проходить у Румунії, здобули ще 2 перемоги. І стали на крок ближче до змагань в елітному дивізіоні.