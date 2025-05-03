Хокей: Україна зіграє з Японією вирішальний матч на ЧС за вихід в елітний дивізіон

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
09:33 • 2170 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
06:30 • 11471 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

06:01 • 25034 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 28949 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 50682 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 47906 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 50151 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 68958 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 86599 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 46299 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+22°
6.8м/с
30%
745 мм
Популярнi новини

В росії на путіна чиниться тиск після підписання угоди між Україною та США - The Washington Post

3 травня, 00:59 • 35144 перегляди

Штурмовики ЗСУ показали ефектне знищення міномета, складу БК та піхоти окупантів

3 травня, 02:55 • 10553 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 18220 перегляди

Українські військові візьмуть участь у параді у Великій Британії 5 травня

06:03 • 11142 перегляди

Кардинал прогнозує короткий конклав з виборів Папи Римського

06:22 • 6294 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

06:01 • 25043 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 18261 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 56707 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 65736 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 86602 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 22403 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 47911 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 23837 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

2 травня, 13:46 • 27715 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

2 травня, 12:04 • 27499 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Хокей: Україна зіграє з Японією вирішальний матч на ЧС за вихід в елітний дивізіон

Київ • УНН

 • 836 перегляди

3 травня збірна України з хокею проведе матч проти Японії, перемога в якому дозволить вперше за 18 років зіграти в елітному дивізіоні. Трансляція о 12:30 на «Суспільне Спорт».

Хокей: Україна зіграє з Японією вирішальний матч на ЧС за вихід в елітний дивізіон

Сьогодні, 3 травня, збірна України з хокею проведе свій заключний матч на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А проти Японії. Для підвищення в класі необхідно перемагати японців, а звитяга над ними дозволить Україні вперше за 18 років зіграти в елітному дивізіоні. Про це повідомляє Федерація хокею України, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні, 3 травня, збірна України проведе свій заключний матч на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А. Гра проти збірної Японії може вперше за 18 років дати нам право зіграти в елітному дивізіоні. Станом на заключний тур наші суперники вже не мають турнірної мотивації. Чемпіонат світу для Японії склався не найкращим чином, але вони здобули перемогу в лобовій зустрічі за виживання проти Румунії. Господарі цьогорічного турніру на наступний рік опустяться в D1B, а замінить румунів збірна Литви", - ідеться в повідомленні.

У федерації наголошують, що для підвищення в класі необхідно перемагати Японію. Будь-яка перемога, або навіть нічия в основний час, забезпечить Україні місце в топ-2.

"Єдиний варіант, за якого ми не посядемо прохідне місце, вимагає одразу трьох співпадінь: поразка від Японії в основний час + будь-яка перемога Великої Британії над Польщею + перемога Італії над Румунією в основний час", - додали в федерації.

Матч між Японією та Україною розпочнеться о 12:30, а трансляцію покаже "Суспільне Спорт".

Доповнення

Україна достатньо регулярно грала з Японією, але статистика цих матчів за останні роки говорить на користь японців.

"На чемпіонатах світу у 2022-му та 2023 роках ми поступалися з рахунками 2:8 та 3:5 відповідно. Це найсвіжіші наші зустрічі, вже після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. А от найсвіжіша товариська гра з Японією завершилася нашою перемогою. Це був останній матч підготовки до цього чемпіонату світу в Румунії", - зазначили в федерації.

Нагадаємо

Українські хокеїсти на чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні ІА, що проходить у Румунії, здобули ще 2 перемоги. І стали на крок ближче до змагань в елітному дивізіоні.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
Литва
Сполучене Королівство
Італія
Румунія
Японія
Україна
Польща
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,259.00
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,826.61