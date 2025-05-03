Хоккей: Украина сыграет с Японией решающий матч на ЧМ за выход в элитный дивизион

Сегодня, 3 мая, сборная Украины по хоккею проведет свой заключительный матч на чемпионате мира в дивизионе 1А против Японии. Для повышения в классе необходимо побеждать японцев, а победа над ними позволит Украине впервые за 18 лет сыграть в элитном дивизионе. Об этом сообщает Федерация хоккея Украины, передает УНН.

Детали

"Сегодня, 3 мая, сборная Украины проведет свой заключительный матч на чемпионате мира в Дивизионе 1А. Игра против сборной Японии может впервые за 18 лет дать нам право сыграть в элитном дивизионе. По состоянию на заключительный тур у наших соперников уже нет турнирной мотивации. Чемпионат мира для Японии сложился не лучшим образом, но они одержали победу в лобовой встрече за выживание против Румынии. Хозяева нынешнего турнира на следующий год опустятся в D1B, а заменит румын сборная Литвы", - говорится в сообщении.

В федерации отмечают, что для повышения в классе необходимо побеждать Японию. Любая победа или даже ничья в основное время обеспечит Украине место в топ-2.

"Единственный вариант, при котором мы не займем проходное место, требует сразу трех совпадений: поражение от Японии в основное время + любая победа Великобритании над Польшей + победа Италии над Румынией в основное время", - добавили в федерации.

Матч между Японией и Украиной начнется в 12:30, а трансляцию покажет "Суспільне Спорт".

Дополнение

Украина достаточно регулярно играла с Японией, но статистика этих матчей за последние годы говорит в пользу японцев.

"На чемпионатах мира в 2022-м и 2023 годах мы уступали со счетами 2:8 и 3:5 соответственно. Это самые свежие наши встречи уже после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. А вот самая свежая товарищеская игра с Японией завершилась нашей победой. Это был последний матч подготовки к этому чемпионату мира в Румынии", - отметили в федерации.

Напомним

Украинские хоккеисты на чемпионате мира по хоккею в дивизионе ІА, который проходит в Румынии, одержали еще 2 победы. И стали на шаг ближе к соревнованиям в элитном дивизионе.