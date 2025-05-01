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Українські хокеїсти здобули ще дві перемоги на Чемпіонаті світу в дивізіоні ІА

Київ • УНН

 • 4040 перегляди

На чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні ІА українська збірна перемогла Румунію (4:0) та Польщу (4:1). Завдяки цьому команда закріпилася на другому місці та наблизилась до еліти.

Українські хокеїсти здобули ще дві перемоги на Чемпіонаті світу в дивізіоні ІА

Українські хокеїсти на Чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні ІА, що проходить у Румунії, здобули ще 2 перемоги. І стали на крок ближче до змагань в елітному дивізіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України у Telegram.

Деталі

У третьому турі збірна України вперше за 11 років завершила матч на чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні ІА без пропущених шайб. Українці впевнено перемогли Румунію з рахунком 4:0.

Ця перемога стала для команди другою на турнірі та першою, здобутою в основний час. Шайби за Україну закинули: Віктор Захаров, Віталій Лялька та Андрій Денискін (дубль).

Українські хокеїсти U18 знищили господарів ЧС угорців 7:1 у першому матчі21.04.25, 02:41 • 3679 переглядiв

У четвертому турі суперниками нашої команди стала збірна Польщі. Українці виявилися сильнішими: матч завершився з рахунком 4:1! Шайби закинули: Віктор Захаров (дубль), Станіслав Садовніков та Даниїл Трахт.

Після чотирьох ігор в активі "синьо-жовтих" 9 очок, а завдяки сьогоднішній перемозі збірна України закріпилася на другому місці дивізіону IA! Таким чином українські хокеїсти зробили крок на зустріч елітному дивізіону! Нагадаємо, що дві найкращі команди за підсумками турніру здобудуть путівки до елітного дивізіону

 – йдеться у повідомленні.

Заключний матч на ЧС в дивізіоні 1А збірна України проведе у суботу, 3 травня, проти Японії. Початок гри о 12:30.

Доповнення

Україна вперше за 8 років виступає у цьому дивізіоні, який вважається другим за силою. Серед суперників "синьо-жовтих" збірні Румунії, Великої Британії, Італії, Японії та Польщі. 

Лілія Набока

Лілія Набока

Спорт
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