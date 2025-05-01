Українські хокеїсти здобули ще дві перемоги на Чемпіонаті світу в дивізіоні ІА

Українські хокеїсти на Чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні ІА, що проходить у Румунії, здобули ще 2 перемоги. І стали на крок ближче до змагань в елітному дивізіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України у Telegram.

У третьому турі збірна України вперше за 11 років завершила матч на чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні ІА без пропущених шайб. Українці впевнено перемогли Румунію з рахунком 4:0.

Ця перемога стала для команди другою на турнірі та першою, здобутою в основний час. Шайби за Україну закинули: Віктор Захаров, Віталій Лялька та Андрій Денискін (дубль).

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У четвертому турі суперниками нашої команди стала збірна Польщі. Українці виявилися сильнішими: матч завершився з рахунком 4:1! Шайби закинули: Віктор Захаров (дубль), Станіслав Садовніков та Даниїл Трахт.

Після чотирьох ігор в активі "синьо-жовтих" 9 очок, а завдяки сьогоднішній перемозі збірна України закріпилася на другому місці дивізіону IA! Таким чином українські хокеїсти зробили крок на зустріч елітному дивізіону! Нагадаємо, що дві найкращі команди за підсумками турніру здобудуть путівки до елітного дивізіону