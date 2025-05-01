Украинские хоккеисты одержали еще две победы на Чемпионате мира в дивизионе ІА
Киев • УНН
На чемпионате мира по хоккею в дивизионе ІА украинская сборная победила Румынию (4:0) и Польшу (4:1). Благодаря этому команда закрепилась на втором месте и приблизилась к элите.
Украинские хоккеисты на Чемпионате мира по хоккею в дивизионе ІА, который проходит в Румынии, одержали еще 2 победы. И стали на шаг ближе к соревнованиям в элитном дивизионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины в Telegram.
Детали
В третьем туре сборная Украины впервые за 11 лет завершила матч на чемпионате мира по хоккею в дивизионе ІА без пропущенных шайб. Украинцы уверенно победили Румынию со счетом 4:0.
Эта победа стала для команды второй на турнире и первой, одержанной в основное время. Шайбы за Украину забросили: Виктор Захаров, Виталий Лялька и Андрей Денискин (дубль).
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В четвертом туре соперниками нашей команды стала сборная Польши. Украинцы оказались сильнее: матч завершился со счетом 4:1! Шайбы забросили: Виктор Захаров (дубль), Станислав Садовников и Даниил Трахт.
После четырех игр в активе "сине-желтых" 9 очков, а благодаря сегодняшней победе сборная Украины закрепилась на втором месте дивизиона IA! Таким образом украинские хоккеисты сделали шаг на встречу элитному дивизиону! Напомним, что две лучшие команды по итогам турнира получат путевки в элитный дивизион
Заключительный матч на ЧМ в дивизионе 1А сборная Украины проведет в субботу, 3 мая, против Японии. Начало игры в 12:30.
Дополнение
Украина впервые за 8 лет выступает в этом дивизионе, который считается вторым по силе. Среди соперников "сине-желтых" сборные Румынии, Великобритании, Италии, Японии и Польши.