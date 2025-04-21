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На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
20 квітня, 14:07 • 13702 перегляди

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Financial Times

Українські хокеїсти U18 знищили господарів ЧС угорців 7:1 у першому матчі

Київ • УНН

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Юнацька збірна України U18 стартувала на Чемпіонаті Світу Дивізіону 1А з переконливої перемоги. Підопічні Олександра Бобкіна розгромили господарів турніру, Угорщину, з рахунком 7:1.

Українські хокеїсти U18 знищили господарів ЧС угорців 7:1 у першому матчі

Юнацька збірна України з хокею (U18) вдало стартувала на Чемпіонаті Світу в Дивізіоні 1А. У першому турі "синьо-жовті" переграли господарів турніру, команду Угрощини, інформує УНН із посиланням на повідомлення Федерації хокею України.

Деталі

Зазначається, що підопічні Олександра Бобкіна розгромили суперників з рахунком 7:1. Шайбами у нашої збірної відзначилися Кураєв, Шевцов, Шубинський, Спаскін, Васяк, Виставкін та Гапоненко.

Розгромна перемога над господарями турніру не тільки принесла нам перші три очки на чемпіонаті світу, а й стала приємним подарунком всім українським вболівальникам до свята Великодня. Про наше домінування у матчі говорить і статистика кидків – 19:59

- вказали у Федерації.

Там додали, що у понеділок, 21 квітня, о 13:30 юнацька збірна України зіграє проти Данії, яка в перший день турніру перемогла Австрію з рахунком 5:3.

Нагадаємо

Жіноча збірна України з хокею перемогла Бельгію у четвертому матчі Чемпіонату Світу. Цей успіх гарантував команді збереження місця у дивізіоні ІІВ на наступний рік.

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