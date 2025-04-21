Українські хокеїсти U18 знищили господарів ЧС угорців 7:1 у першому матчі
Київ • УНН
Юнацька збірна України U18 стартувала на Чемпіонаті Світу Дивізіону 1А з переконливої перемоги. Підопічні Олександра Бобкіна розгромили господарів турніру, Угорщину, з рахунком 7:1.
Юнацька збірна України з хокею (U18) вдало стартувала на Чемпіонаті Світу в Дивізіоні 1А. У першому турі "синьо-жовті" переграли господарів турніру, команду Угрощини, інформує УНН із посиланням на повідомлення Федерації хокею України.
Деталі
Зазначається, що підопічні Олександра Бобкіна розгромили суперників з рахунком 7:1. Шайбами у нашої збірної відзначилися Кураєв, Шевцов, Шубинський, Спаскін, Васяк, Виставкін та Гапоненко.
Розгромна перемога над господарями турніру не тільки принесла нам перші три очки на чемпіонаті світу, а й стала приємним подарунком всім українським вболівальникам до свята Великодня. Про наше домінування у матчі говорить і статистика кидків – 19:59
Там додали, що у понеділок, 21 квітня, о 13:30 юнацька збірна України зіграє проти Данії, яка в перший день турніру перемогла Австрію з рахунком 5:3.
Нагадаємо
Жіноча збірна України з хокею перемогла Бельгію у четвертому матчі Чемпіонату Світу. Цей успіх гарантував команді збереження місця у дивізіоні ІІВ на наступний рік.
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