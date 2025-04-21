Українські хокеїсти U18 знищили господарів ЧС угорців 7:1 у першому матчі

Юнацька збірна України з хокею (U18) вдало стартувала на Чемпіонаті Світу в Дивізіоні 1А. У першому турі "синьо-жовті" переграли господарів турніру, команду Угрощини, інформує УНН із посиланням на повідомлення Федерації хокею України.

Зазначається, що підопічні Олександра Бобкіна розгромили суперників з рахунком 7:1. Шайбами у нашої збірної відзначилися Кураєв, Шевцов, Шубинський, Спаскін, Васяк, Виставкін та Гапоненко.

Розгромна перемога над господарями турніру не тільки принесла нам перші три очки на чемпіонаті світу, а й стала приємним подарунком всім українським вболівальникам до свята Великодня. Про наше домінування у матчі говорить і статистика кидків – 19:59