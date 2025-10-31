Херсон зазнав масованого обстрілу: постраждав район ринку, двоє загиблих та вісім поранених
Київ • УНН
31 жовтня російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона, влучивши у житлові будинки та ринок. Внаслідок атаки загинули 56-річна жінка та 51-річний чоловік, ще вісім цивільних отримали поранення.
Загарбники здійснили черговий масований артилерійський обстріл Херсона. Атаковано Дніпровський район міста: кільк будинків і один з ринків.
Про це передає УНН із посиланням на керівника Херсонської МВА Ярослава Шанько та пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
Деталі
31 жовтня, внаслідок масованого артилерійського обстрілу Херсона загинули двоє людей, а також вісім цивільних отримали травми та поранення.
Цей ранок став останнім для двох херсонців — 56-річної жінки і чоловіка 51 року. Ще кілька містян отримали поранення. Хтось працював поблизу місця обстрілу, хтось проходив повз, хтось навіть не виходив з квартири...
Ярослава Шанько уточнив, що підступний удар було завдано об 11:00, під удар потрапили житлові будинки та один з місцевих ринків. У цей час, згідно з повідомленням представника Херсонської МВА, на території ринку було багато людей, і російські військові мали знати про це, додав Шанько.
Наразі Інформація щодо постраждалих уточнюється. Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими, - інформує Херсонська обласна прокуратура.
Нагадаємо
У Херсоні внаслідок обстрілу дитячої лікарні кількість поранених зросла до 9 людей, серед них четверо дітей.
Внаслідок обстрілу Корабельного району Херсону двоє чоловіків отримали поранення. Один з них, 60-річний чоловік, помер від отриманих травм.