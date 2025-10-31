Херсон зазнав масованого обстрілу: постраждав район ринку, двоє загиблих та вісім поранених

$42.080.01
Ексклюзив
12:28 • 4986 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 13855 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 7760 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 19098 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 13136 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 17926 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 24145 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 14142 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23945 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
31 жовтня, 07:20 • 22016 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto31 жовтня, 06:24
Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росіїVideo31 жовтня, 06:50
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику08:39
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 19098 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Музикант
Геннадій Труханов
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Литва
Велика Британія
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Золото

Херсон зазнав масованого обстрілу: постраждав район ринку, двоє загиблих та вісім поранених

Київ • УНН

 • 750 перегляди

31 жовтня російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона, влучивши у житлові будинки та ринок. Внаслідок атаки загинули 56-річна жінка та 51-річний чоловік, ще вісім цивільних отримали поранення.

Херсон зазнав масованого обстрілу: постраждав район ринку, двоє загиблих та вісім поранених

Загарбники здійснили черговий масований артилерійський обстріл Херсона. Атаковано Дніпровський район міста: кільк будинків і один з ринків. 

Про це передає УНН із посиланням на керівника Херсонської МВА Ярослава Шанько та пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

Деталі

31 жовтня, внаслідок масованого артилерійського обстрілу Херсона загинули двоє людей, а також вісім цивільних отримали травми та поранення.

Цей ранок став останнім для двох херсонців — 56-річної жінки і чоловіка 51 року. Ще кілька містян отримали поранення. Хтось працював поблизу місця обстрілу, хтось проходив повз, хтось навіть не виходив з квартири...

- повідомив начальник Херсонської МВА.

Ярослава Шанько уточнив, що підступний удар було завдано об 11:00, під удар потрапили житлові будинки та один з місцевих ринків. У цей час, згідно з повідомленням представника Херсонської МВА, на території ринку було багато людей, і російські військові мали знати про це, додав Шанько.

Наразі Інформація щодо постраждалих уточнюється. Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими, - інформує Херсонська обласна прокуратура.

Нагадаємо

У Херсоні внаслідок обстрілу дитячої лікарні кількість поранених зросла до 9 людей, серед них четверо дітей.

Внаслідок обстрілу Корабельного району Херсону двоє чоловіків отримали поранення. Один з них, 60-річний чоловік, помер від отриманих травм.

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Херсон