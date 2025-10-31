$42.080.01
Эксклюзив
12:28 • 4202 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 12551 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 6450 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 18030 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 12621 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 17645 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 23944 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56 • 14064 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53 • 23879 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
31 октября, 07:20 • 21991 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Херсон подвергся массированному обстрелу: пострадал район рынка, двое погибших и восемь раненых

Киев • УНН

 • 518 просмотра

31 октября российские военные обстреляли Днепровский район Херсона, попав в жилые дома и рынок. В результате атаки погибли 56-летняя женщина и 51-летний мужчина, еще восемь гражданских получили ранения.

Херсон подвергся массированному обстрелу: пострадал район рынка, двое погибших и восемь раненых

Захватчики совершили очередной массированный артиллерийский обстрел Херсона. Атакован Днепровский район города: несколько домов и один из рынков.

Об этом передает УНН со ссылкой на руководителя Херсонской ГВА Ярослава Шанько и пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

Детали

31 октября в результате массированного артиллерийского обстрела Херсона погибли два человека, а также восемь гражданских получили травмы и ранения.

Это утро стало последним для двух херсонцев — 56-летней женщины и мужчины 51 года. Еще несколько горожан получили ранения. Кто-то работал вблизи места обстрела, кто-то проходил мимо, кто-то даже не выходил из квартиры...

- сообщил начальник Херсонской ГВА.

Ярослав Шанько уточнил, что коварный удар был нанесен в 11:00, под удар попали жилые дома и один из местных рынков. В это время, согласно сообщению представителя Херсонской ГВА, на территории рынка было много людей, и российские военные должны были знать об этом, добавил Шанько.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Прокуроры и следователи полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными, - информирует Херсонская областная прокуратура.

Напомним

В Херсоне в результате обстрела детской больницы количество раненых возросло до 9 человек, среди них четверо детей.

В результате обстрела Корабельного района Херсона двое мужчин получили ранения. Один из них, 60-летний мужчина, скончался от полученных травм.

Игорь Тележников

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Херсон