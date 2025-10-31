Херсон подвергся массированному обстрелу: пострадал район рынка, двое погибших и восемь раненых
Киев • УНН
31 октября российские военные обстреляли Днепровский район Херсона, попав в жилые дома и рынок. В результате атаки погибли 56-летняя женщина и 51-летний мужчина, еще восемь гражданских получили ранения.
Захватчики совершили очередной массированный артиллерийский обстрел Херсона. Атакован Днепровский район города: несколько домов и один из рынков.
Об этом передает УНН со ссылкой на руководителя Херсонской ГВА Ярослава Шанько и пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
Детали
31 октября в результате массированного артиллерийского обстрела Херсона погибли два человека, а также восемь гражданских получили травмы и ранения.
Это утро стало последним для двух херсонцев — 56-летней женщины и мужчины 51 года. Еще несколько горожан получили ранения. Кто-то работал вблизи места обстрела, кто-то проходил мимо, кто-то даже не выходил из квартиры...
Ярослав Шанько уточнил, что коварный удар был нанесен в 11:00, под удар попали жилые дома и один из местных рынков. В это время, согласно сообщению представителя Херсонской ГВА, на территории рынка было много людей, и российские военные должны были знать об этом, добавил Шанько.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Прокуроры и следователи полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными, - информирует Херсонская областная прокуратура.
Напомним
В Херсоне в результате обстрела детской больницы количество раненых возросло до 9 человек, среди них четверо детей.
В результате обстрела Корабельного района Херсона двое мужчин получили ранения. Один из них, 60-летний мужчина, скончался от полученных травм.