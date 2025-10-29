$42.080.01
Ексклюзив
14:53 • 5530 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
12:54 • 30191 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 23879 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 40098 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 25251 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 70374 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 47503 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 46902 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 114144 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 59214 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
Обстріл дитячої лікарні в Херсоні: кількість поранених зросла до 9 осіб, четверо з них - діти

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

Внаслідок обстрілу дитячої лікарні в Херсоні постраждали 9 людей, серед яких четверо дітей. Серед поранених - 9-річна дівчина з мінно-вибуховою травмою та осколковим пораненням.

Обстріл дитячої лікарні в Херсоні: кількість поранених зросла до 9 осіб, четверо з них - діти

У Херсоні внаслідок обстрілу дитячої лікарні кількість поранених зросла до 9 людей, серед них четверо дітей, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Серед відвідувачів отримали контузії 36-річна жінка, її двоє синів віком 8 і 15 років, 16-річна дівчина та 57-річна жінка. А дівчина віком 9 років зазнала мінно-вибухової травми, струсу головного мозку та осколкового поранення гомілково-ступневого суглоба 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Як повідомили правоохоронці, ворожі снаряди поцілили в будівлю, де розташована поліклініка дитячого медзакладу та на той час перебували і юні пацієнти. Внаслідок обстрілу постраждали троє медпрацівників та шестеро відвідувачів, серед яких четверо дітей.

На місці обстрілу працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти поліції, збираються усі необхідні докази для документування воєнного злочину росіян.

"росіяни лише збільшують нахабність ударів": Зеленський надіслав меседж про санкції проти рф після її удару по дитячій лікарні у Херсоні29.10.25, 15:35 • 1280 переглядiв

Нагадаємо

Російські війська обстріляли медзаклад у Дніпровському районі Херсона, пошкодивши будівлю.

