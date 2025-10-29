Обстріл дитячої лікарні в Херсоні: кількість поранених зросла до 9 осіб, четверо з них - діти
Внаслідок обстрілу дитячої лікарні в Херсоні постраждали 9 людей, серед яких четверо дітей. Серед поранених - 9-річна дівчина з мінно-вибуховою травмою та осколковим пораненням.
Серед відвідувачів отримали контузії 36-річна жінка, її двоє синів віком 8 і 15 років, 16-річна дівчина та 57-річна жінка. А дівчина віком 9 років зазнала мінно-вибухової травми, струсу головного мозку та осколкового поранення гомілково-ступневого суглоба
Як повідомили правоохоронці, ворожі снаряди поцілили в будівлю, де розташована поліклініка дитячого медзакладу та на той час перебували і юні пацієнти. Внаслідок обстрілу постраждали троє медпрацівників та шестеро відвідувачів, серед яких четверо дітей.
На місці обстрілу працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти поліції, збираються усі необхідні докази для документування воєнного злочину росіян.
