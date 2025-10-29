У Херсоні війська рф обстріляли дитячу лікарню, постраждали троє людей і дитина
Київ • УНН
Російські війська обстріляли медзаклад у Дніпровському районі Херсона, пошкодивши будівлю. Постраждали троє співробітників та 9-річна дівчинка, всім надається допомога.
У Херсоні росіяни атакувала медзаклад у Дніпровському районі, унаслідок чого постраждали троє співробітників, а також дитина. Відео у Telegram оприлюднив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Деталі
"Жахливі кадри чергового обстрілу Херсона", - написав начальник ОВА.
За його словами, у Дніпровському районі російська окупаційна армія атакувала один з медзакладів. Будівля значно пошкоджена.
Зазначається, що серед постраждалих — троє співробітників, а також дитина. У 9-річної дівчинки — мінно-вибухова травма та уламкове поранення гомілки.
Працівники медзакладу дістали вибухові травми та поранення різного ступеню тяжкості.
Наразі усім потерпілим надають необхідну допомогу.
Доповнення
У Херсонській МВА повідомили, що російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли заклад охорони здоров’я у Дніпровському районі близько 9.20.
Жінки 56 та 66 років у стані середньої тяжкості — в обох мінно-вибухові травми та уламкові поранення. 41-річний чоловік отримав тяжкі ушкодження — у нього, окрім мінно-вибухової травми, уламкові поранення голови та грудної клітини
Також у МВА підтвердила, що постраждала 9-річна дівчинка, вона дістала легкі ушкодження — мінно-вибухову травму та поранення ноги. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо
російські терористи знову обстріляли Херсон у ніч на 28 жовтня, вбивши літню жінку. Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько висловив співчуття рідним загиблої.