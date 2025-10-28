Внаслідок ворожої атаки на Херсон загинула літня жінка - МВА

російські терористи в ніч на вівторок, 28 жовтня, знову вбили у Херсоні людину.Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, інформує УНН.

Деталі

За його словами, жінка старшого віку дістала смертельні поранення внаслідок чергового ворожого обстрілу.

"Співчуття рідним та близьким загиблої", - написав Шанько.

Нагадаємо

24 жовтня внаслідок російської атаки на Херсон загинули дві жінки, ще 28 людей отримали поранення.

