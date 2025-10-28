В результате вражеской атаки на Херсон погибла пожилая женщина - ГВА

российские террористы в ночь на вторник, 28 октября, снова убили в Херсоне человека. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, информирует УНН.

Детали

По его словам, пожилая женщина получила смертельные ранения в результате очередного вражеского обстрела.

"Соболезнования родным и близким погибшей", - написал Шанько.

Напомним

24 октября в результате российской атаки на Херсон погибли две женщины, еще 28 человек получили ранения.

Российские войска атаковали Херсон дронами, есть пострадавшие