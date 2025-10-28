В результате вражеской атаки на Херсон погибла пожилая женщина - ГВА
Киев • УНН
российские террористы снова обстреляли Херсон в ночь на 28 октября, убив пожилую женщину. Начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько выразил соболезнования родным погибшей.
российские террористы в ночь на вторник, 28 октября, снова убили в Херсоне человека. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, информирует УНН.
Детали
По его словам, пожилая женщина получила смертельные ранения в результате очередного вражеского обстрела.
"Соболезнования родным и близким погибшей", - написал Шанько.
Напомним
24 октября в результате российской атаки на Херсон погибли две женщины, еще 28 человек получили ранения.
