В результате вражеской атаки на Херсон погибла пожилая женщина - ГВА

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 41405 просмотра
27 октября, 14:34 • 41405 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 64138 просмотра
27 октября, 14:25 • 64138 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерах
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 77530 просмотра
27 октября, 12:53 • 77530 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 63020 просмотра
27 октября, 11:47 • 63020 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 64531 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 42066 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 44052 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37635 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 35439 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 29323 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Турцию сотрясло мощное землетрясением магнитудой 6,1 балла
27 октября, 21:14 • 8864 просмотра
"Он не самоубийца": немецкая "подруга путина" Сара Вагенкнехт не верит в нападение россии на НАТО
27 октября, 21:49 • 10264 просмотра
Чернигов подвергся атаке: в центре города зафиксировано падение шахеда
27 октября, 22:37 • 10170 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште
01:38 • 11900 просмотра
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США
03:15 • 7284 просмотра
публикации
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника
27 октября, 16:54 • 51809 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1
27 октября, 13:30 • 53262 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 77527 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 102067 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать
25 октября, 09:55 • 124567 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь
27 октября, 19:31 • 27974 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми
27 октября, 12:28 • 62187 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном
27 октября, 11:25 • 75594 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья
27 октября, 09:22 • 79282 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцо
27 октября, 00:06 • 89141 просмотра
В результате вражеской атаки на Херсон погибла пожилая женщина - ГВА

Киев • УНН

 • 1490 просмотра

российские террористы снова обстреляли Херсон в ночь на 28 октября, убив пожилую женщину. Начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько выразил соболезнования родным погибшей.

В результате вражеской атаки на Херсон погибла пожилая женщина - ГВА

российские террористы в ночь на вторник, 28 октября, снова убили в Херсоне человека. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, информирует УНН.

Детали

По его словам, пожилая женщина получила смертельные ранения в результате очередного вражеского обстрела.

"Соболезнования родным и близким погибшей", - написал Шанько.

Напомним

24 октября в результате российской атаки на Херсон погибли две женщины, еще 28 человек получили ранения.

Российские войска атаковали Херсон дронами, есть пострадавшие21.10.25, 07:06 • 4227 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Херсон