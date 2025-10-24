Кількість постраждалих у Харкові та Херсоні через удари рф наблизилася до 40

$41.900.14
48.550.18
ukenru
Ексклюзив
14:29 • 2560 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 4648 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 18131 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 17307 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 16669 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 25978 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 63892 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 26935 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20342 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21951 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.1м/с
79%
739мм
Популярнi новини
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю24 жовтня, 07:11 • 35554 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 41580 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога24 жовтня, 07:48 • 39346 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24 жовтня, 07:50 • 42400 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo09:56 • 29533 перегляди
Публікації
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 18131 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 19167 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 19778 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 63892 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 60635 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Олег Кіпер
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 110 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 6332 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 21322 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 41583 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 30863 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Facebook
Су-34
Фільм

Кількість постраждалих у Харкові та Херсоні через удари рф наблизилася до 40

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

Внаслідок ранкових російських атак на Харків та Херсон постраждали 38 людей, серед них троє дітей. У Херсоні загинули дві жінки та 28 людей отримали поранення, а в Харкові десять людей постраждали від шести скинутих авіабомб.

Кількість постраждалих у Харкові та Херсоні через удари рф наблизилася до 40

Кількість жертв ранкових російських атак на Харків і Херсон продовжує зростати – є загиблі, а загалом поранення отримали майже 40 людей, серед них троє дітей, повідомляють місцева влада та екстрені служби. Про це повідомляє Херсонська прокуратура та мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

У Херсоні уточнено дані щодо наслідків обстрілу житлового кварталу: станом на 17:00 загинули дві жінки, ще 28 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед потерпілих є діти. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, однак після впізнання встановлено, що одна особа була помилково внесена до списку – вона загинула напередодні в Бериславі, повідомили у прокуратурі регіону.

У Херсоні і Харкові подвоїлася кількість постраждалих від ранкових ударів рф: оновлені дані24.10.25, 12:28 • 2328 переглядiв

Тим часом Харків сьогодні пережив одну з наймасштабніших атак останніх тижнів. За словами мера Ігоря Терехова, російська авіація скинула шість керованих авіабомб.

Вже десятеро постраждалих внаслідок вранішнього удару. Встановлено місце влучання ще одного КАБу. Харків сьогодні був атакований шістьма ворожими бомбами 

– повідомив Терехов.

На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, уточнюються масштаби руйнувань. За попередніми даними, серед знищених об’єктів – житлові будинки, комерційні приміщення та об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих після ранкових атак рф зросла до дев'яти у Харкові та 25 у Херсоні, рятувальники показали наслідки. 

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Ігор Терехов
Херсон
Харків