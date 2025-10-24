Кількість постраждалих у Харкові та Херсоні через удари рф наблизилася до 40
Київ • УНН
Внаслідок ранкових російських атак на Харків та Херсон постраждали 38 людей, серед них троє дітей. У Херсоні загинули дві жінки та 28 людей отримали поранення, а в Харкові десять людей постраждали від шести скинутих авіабомб.
Кількість жертв ранкових російських атак на Харків і Херсон продовжує зростати – є загиблі, а загалом поранення отримали майже 40 людей, серед них троє дітей, повідомляють місцева влада та екстрені служби. Про це повідомляє Херсонська прокуратура та мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.
Деталі
У Херсоні уточнено дані щодо наслідків обстрілу житлового кварталу: станом на 17:00 загинули дві жінки, ще 28 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед потерпілих є діти. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, однак після впізнання встановлено, що одна особа була помилково внесена до списку – вона загинула напередодні в Бериславі, повідомили у прокуратурі регіону.
Тим часом Харків сьогодні пережив одну з наймасштабніших атак останніх тижнів. За словами мера Ігоря Терехова, російська авіація скинула шість керованих авіабомб.
Вже десятеро постраждалих внаслідок вранішнього удару. Встановлено місце влучання ще одного КАБу. Харків сьогодні був атакований шістьма ворожими бомбами
На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, уточнюються масштаби руйнувань. За попередніми даними, серед знищених об’єктів – житлові будинки, комерційні приміщення та об’єкти інфраструктури.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих після ранкових атак рф зросла до дев'яти у Харкові та 25 у Херсоні, рятувальники показали наслідки.