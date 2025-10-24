Число пострадавших в Харькове и Херсоне из-за ударов РФ приблизилось к 40

Число жертв утренних российских атак на Харьков и Херсон продолжает расти – есть погибшие, а в общей сложности ранения получили почти 40 человек, среди них трое детей, сообщают местные власти и экстренные службы. Об этом сообщает Херсонская прокуратура и мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

В Херсоне уточнены данные о последствиях обстрела жилого квартала: по состоянию на 17:00 погибли две женщины, еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть дети. Ранее сообщалось о трех погибших, однако после опознания установлено, что один человек был ошибочно внесен в список – он погиб накануне в Бериславе, сообщили в прокуратуре региона.

Тем временем Харьков сегодня пережил одну из самых масштабных атак последних недель. По словам мэра Игоря Терехова, российская авиация сбросила шесть управляемых авиабомб.

Уже десять пострадавших в результате утреннего удара. Установлено место попадания еще одного КАБа. Харьков сегодня был атакован шестью вражескими бомбами