Число пострадавших в Харькове и Херсоне из-за ударов РФ приблизилось к 40
Киев • УНН
В результате утренних российских атак на Харьков и Херсон пострадали 38 человек, среди них трое детей. В Херсоне погибли две женщины и 28 человек получили ранения, а в Харькове десять человек пострадали от шести сброшенных авиабомб.
Число жертв утренних российских атак на Харьков и Херсон продолжает расти – есть погибшие, а в общей сложности ранения получили почти 40 человек, среди них трое детей, сообщают местные власти и экстренные службы. Об этом сообщает Херсонская прокуратура и мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.
Детали
В Херсоне уточнены данные о последствиях обстрела жилого квартала: по состоянию на 17:00 погибли две женщины, еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть дети. Ранее сообщалось о трех погибших, однако после опознания установлено, что один человек был ошибочно внесен в список – он погиб накануне в Бериславе, сообщили в прокуратуре региона.
Тем временем Харьков сегодня пережил одну из самых масштабных атак последних недель. По словам мэра Игоря Терехова, российская авиация сбросила шесть управляемых авиабомб.
Уже десять пострадавших в результате утреннего удара. Установлено место попадания еще одного КАБа. Харьков сегодня был атакован шестью вражескими бомбами
На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы, уточняются масштабы разрушений. По предварительным данным, среди уничтоженных объектов – жилые дома, коммерческие помещения и объекты инфраструктуры.
Напомним
Ранее сообщалось, что число пострадавших после утренних атак РФ возросло до девяти в Харькове и 25 в Херсоне, спасатели показали последствия.