Эксклюзив
14:29 • 1664 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 2874 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 16970 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 16611 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 16119 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 25812 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 63328 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 26891 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 20308 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 21934 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 16970 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto11:40 • 18667 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 19316 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 63328 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 60196 просмотра
Число пострадавших в Харькове и Херсоне из-за ударов РФ приблизилось к 40

Киев • УНН

 • 842 просмотра

В результате утренних российских атак на Харьков и Херсон пострадали 38 человек, среди них трое детей. В Херсоне погибли две женщины и 28 человек получили ранения, а в Харькове десять человек пострадали от шести сброшенных авиабомб.

Число пострадавших в Харькове и Херсоне из-за ударов РФ приблизилось к 40

Число жертв утренних российских атак на Харьков и Херсон продолжает расти – есть погибшие, а в общей сложности ранения получили почти 40 человек, среди них трое детей, сообщают местные власти и экстренные службы. Об этом сообщает Херсонская прокуратура и мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

В Херсоне уточнены данные о последствиях обстрела жилого квартала: по состоянию на 17:00 погибли две женщины, еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть дети. Ранее сообщалось о трех погибших, однако после опознания установлено, что один человек был ошибочно внесен в список – он погиб накануне в Бериславе, сообщили в прокуратуре региона.

В Херсоне и Харькове удвоилось число пострадавших от утренних ударов рф: обновленные данные24.10.25, 12:28 • 2312 просмотров

Тем временем Харьков сегодня пережил одну из самых масштабных атак последних недель. По словам мэра Игоря Терехова, российская авиация сбросила шесть управляемых авиабомб.

Уже десять пострадавших в результате утреннего удара. Установлено место попадания еще одного КАБа. Харьков сегодня был атакован шестью вражескими бомбами 

– сообщил Терехов.

На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы, уточняются масштабы разрушений. По предварительным данным, среди уничтоженных объектов – жилые дома, коммерческие помещения и объекты инфраструктуры.

Напомним

Ранее сообщалось, что число пострадавших после утренних атак РФ возросло до девяти в Харькове и 25 в Херсоне, спасатели показали последствия. 

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Игорь Терехов
Херсон
Харьков