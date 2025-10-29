$42.080.01
09:51
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
В Херсоне войска РФ обстреляли детскую больницу, пострадали три человека и ребенок

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

Российские войска обстреляли медучреждение в Днепровском районе Херсона, повредив здание. Пострадали трое сотрудников и 9-летняя девочка, всем оказывается помощь.

В Херсоне войска РФ обстреляли детскую больницу, пострадали три человека и ребенок

В Херсоне россияне атаковали медучреждение в Днепровском районе, в результате чего пострадали трое сотрудников, а также ребенок. Видео в Telegram обнародовал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Ужасные кадры очередного обстрела Херсона", - написал начальник ОВА.

По его словам, в Днепровском районе российская оккупационная армия атаковала одно из медучреждений. Здание значительно повреждено.

Отмечается, что среди пострадавших — трое сотрудников, а также ребенок. У 9-летней девочки — минно-взрывная травма и осколочное ранение голени.

Работники медучреждения получили взрывные травмы и ранения различной степени тяжести.

Сейчас всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Дополнение

В Херсонской ГВА сообщили, что российские оккупационные войска с временно оккупированного левобережья обстреляли учреждение здравоохранения в Днепровском районе около 9.20.

Женщины 56 и 66 лет в состоянии средней тяжести — у обеих минно-взрывные травмы и осколочные ранения. 41-летний мужчина получил тяжелые повреждения — у него, кроме минно-взрывной травмы, осколочные ранения головы и грудной клетки

- говорится в сообщении.

Также в ГВА подтвердили, что пострадала 9-летняя девочка, она получила легкие повреждения — минно-взрывную травму и ранение ноги. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним

российские террористы снова обстреляли Херсон в ночь на 28 октября, убив пожилую женщину. Начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько выразил соболезнования родным погибшей.

Ольга Розгон

