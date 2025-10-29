В Херсоне войска РФ обстреляли детскую больницу, пострадали три человека и ребенок
Киев • УНН
Российские войска обстреляли медучреждение в Днепровском районе Херсона, повредив здание. Пострадали трое сотрудников и 9-летняя девочка, всем оказывается помощь.
В Херсоне россияне атаковали медучреждение в Днепровском районе, в результате чего пострадали трое сотрудников, а также ребенок. Видео в Telegram обнародовал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
"Ужасные кадры очередного обстрела Херсона", - написал начальник ОВА.
По его словам, в Днепровском районе российская оккупационная армия атаковала одно из медучреждений. Здание значительно повреждено.
Отмечается, что среди пострадавших — трое сотрудников, а также ребенок. У 9-летней девочки — минно-взрывная травма и осколочное ранение голени.
Работники медучреждения получили взрывные травмы и ранения различной степени тяжести.
Сейчас всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Дополнение
В Херсонской ГВА сообщили, что российские оккупационные войска с временно оккупированного левобережья обстреляли учреждение здравоохранения в Днепровском районе около 9.20.
Женщины 56 и 66 лет в состоянии средней тяжести — у обеих минно-взрывные травмы и осколочные ранения. 41-летний мужчина получил тяжелые повреждения — у него, кроме минно-взрывной травмы, осколочные ранения головы и грудной клетки
Также в ГВА подтвердили, что пострадала 9-летняя девочка, она получила легкие повреждения — минно-взрывную травму и ранение ноги. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним
российские террористы снова обстреляли Херсон в ночь на 28 октября, убив пожилую женщину. Начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько выразил соболезнования родным погибшей.