"росіяни лише збільшують нахабність ударів": Зеленський надіслав меседж про санкції проти рф після її удару по дитячій лікарні у Херсоні

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни збільшують нахабність ударів, і саме такі кроки, як санкції США проти російських нафтових компаній, потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність. Він відреагував на удар рф по дитячій лікарні в Херсоні, внаслідок якого є постраждалі серед персоналу та дітей.

"росіяни лише збільшують нахабність ударів": Зеленський надіслав меседж про санкції проти рф після її удару по дитячій лікарні у Херсоні

У той момент, коли так багато американських зусиль для закінчення війни, росіяни лише збільшують нахабність і масштаб ударів, і саме такі кроки, як санкції США проти російських нафтових компаній, потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність і створити в москви реальний мотив цю війну завершити, заявив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на удар рф по дитячій лікарні в Херсоні, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вранці російська армія вдарила по дитячій лікарні в Херсоні. Вони не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді", - написав Зеленський у соцмережах.

За даними Президента, "лікарня значно пошкоджена, і, на жаль, є постраждалі серед персоналу та дітей, які лікувалися". "Наймолодшій пораненій дитині вісім років, був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом. У момент цього удару близько сотні людей були в лікарні, і росія навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень", - вказав Зеленський.

У Херсоні війська рф обстріляли дитячу лікарню, постраждали троє людей і дитина29.10.25, 11:43 • 2172 перегляди

"Зараз росія - найбільша терористична організація у світі, яка не просто затягує цю свою терористичну війну, але й старається зробити все, щоб не спрацювала жодна можливість закінчити війну. росія свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля, дискредитує тих, хто допомагає в захисті життя, намагається створювати нові джерела дестабілізації у Європі, щоб ускладнити європейцям можливості допомагати Україні", - зазначив Президент.

І в цьому році, коли так багато американських зусиль, щоб закінчити війну, росіяни тільки збільшують нахабність і масштаб ударів. росію не переконує ніщо, крім тиску й сили. Зараз був правильний крок Америки – вагомі санкції проти російських нафтових компаній. І саме такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність, позбавити їх можливості затягувати війну та створити в москви реальний мотив, щоб цю війну завершити. З терористами треба поводитись тільки так, як вони заслуговують, – силою і справедливо. Дякую всім, хто допомагає Україні!

- підкреслив Зеленський.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки