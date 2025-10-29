"россияне только увеличивают наглость ударов": Зеленский направил месседж о санкциях против рф после ее удара по детской больнице в Херсоне
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне увеличивают наглость ударов, и именно такие шаги, как санкции США против российских нефтяных компаний, нужны и в дальнейшем, чтобы сбить российскую наглость. Он отреагировал на удар рф по детской больнице в Херсоне, в результате которого есть пострадавшие среди персонала и детей.
Детали
"Сегодня утром российская армия ударила по детской больнице в Херсоне. Они не могли не знать, куда бьют. Это сознательный российский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в громаде", - написал Зеленский в соцсетях.
По данным Президента, "больница значительно повреждена, и, к сожалению, есть пострадавшие среди персонала и детей, которые лечились". "Самому младшему раненому ребенку восемь лет, был ранен и сам мальчик, и его мама с братом. В момент этого удара около сотни человек были в больнице, и россия даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень", - указал Зеленский.
"Сейчас россия - крупнейшая террористическая организация в мире, которая не просто затягивает эту свою террористическую войну, но и старается сделать все, чтобы не сработала ни одна возможность закончить войну. россия сознательно подрывает каждое содержательное дипломатическое усилие, дискредитирует тех, кто помогает в защите жизни, пытается создавать новые источники дестабилизации в Европе, чтобы усложнить европейцам возможности помогать Украине", - отметил Президент.
И в этом году, когда так много американских усилий, чтобы закончить войну, россияне только увеличивают наглость и масштаб ударов. россию не убеждает ничто, кроме давления и силы. Сейчас был правильный шаг Америки – весомые санкции против российских нефтяных компаний. И именно такие шаги нужны и в дальнейшем, чтобы сбить российскую наглость, лишить их возможности затягивать войну и создать у москвы реальный мотив, чтобы эту войну завершить. С террористами надо поступать только так, как они заслуживают, – силой и справедливо. Спасибо всем, кто помогает Украине!