Эксклюзив
12:54
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПК
Эксклюзив
12:21
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут
09:51
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение Труханову
28 октября, 20:10
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
"россияне только увеличивают наглость ударов": Зеленский направил месседж о санкциях против рф после ее удара по детской больнице в Херсоне

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне увеличивают наглость ударов, и именно такие шаги, как санкции США против российских нефтяных компаний, нужны и в дальнейшем, чтобы сбить российскую наглость. Он отреагировал на удар рф по детской больнице в Херсоне, в результате которого есть пострадавшие среди персонала и детей.

"россияне только увеличивают наглость ударов": Зеленский направил месседж о санкциях против рф после ее удара по детской больнице в Херсоне

В тот момент, когда так много американских усилий для окончания войны, россияне лишь увеличивают наглость и масштаб ударов, и именно такие шаги, как санкции США против российских нефтяных компаний, нужны и в дальнейшем, чтобы сбить российскую наглость и создать у москвы реальный мотив эту войну завершить, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на удар рф по детской больнице в Херсоне, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром российская армия ударила по детской больнице в Херсоне. Они не могли не знать, куда бьют. Это сознательный российский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в громаде", - написал Зеленский в соцсетях.

По данным Президента, "больница значительно повреждена, и, к сожалению, есть пострадавшие среди персонала и детей, которые лечились". "Самому младшему раненому ребенку восемь лет, был ранен и сам мальчик, и его мама с братом. В момент этого удара около сотни человек были в больнице, и россия даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень", - указал Зеленский.

В Херсоне войска РФ обстреляли детскую больницу, пострадали три человека и ребенок29.10.25, 11:43 • 2118 просмотров

"Сейчас россия - крупнейшая террористическая организация в мире, которая не просто затягивает эту свою террористическую войну, но и старается сделать все, чтобы не сработала ни одна возможность закончить войну. россия сознательно подрывает каждое содержательное дипломатическое усилие, дискредитирует тех, кто помогает в защите жизни, пытается создавать новые источники дестабилизации в Европе, чтобы усложнить европейцам возможности помогать Украине", - отметил Президент.

И в этом году, когда так много американских усилий, чтобы закончить войну, россияне только увеличивают наглость и масштаб ударов. россию не убеждает ничто, кроме давления и силы. Сейчас был правильный шаг Америки – весомые санкции против российских нефтяных компаний. И именно такие шаги нужны и в дальнейшем, чтобы сбить российскую наглость, лишить их возможности затягивать войну и создать у москвы реальный мотив, чтобы эту войну завершить. С террористами надо поступать только так, как они заслуживают, – силой и справедливо. Спасибо всем, кто помогает Украине!

- подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты