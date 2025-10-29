"россияне только увеличивают наглость ударов": Зеленский направил месседж о санкциях против рф после ее удара по детской больнице в Херсоне

В тот момент, когда так много американских усилий для окончания войны, россияне лишь увеличивают наглость и масштаб ударов, и именно такие шаги, как санкции США против российских нефтяных компаний, нужны и в дальнейшем, чтобы сбить российскую наглость и создать у москвы реальный мотив эту войну завершить, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на удар рф по детской больнице в Херсоне, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром российская армия ударила по детской больнице в Херсоне. Они не могли не знать, куда бьют. Это сознательный российский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в громаде", - написал Зеленский в соцсетях.

По данным Президента, "больница значительно повреждена, и, к сожалению, есть пострадавшие среди персонала и детей, которые лечились". "Самому младшему раненому ребенку восемь лет, был ранен и сам мальчик, и его мама с братом. В момент этого удара около сотни человек были в больнице, и россия даже не стесняется, что рассматривает такие объекты как мишень", - указал Зеленский.

"Сейчас россия - крупнейшая террористическая организация в мире, которая не просто затягивает эту свою террористическую войну, но и старается сделать все, чтобы не сработала ни одна возможность закончить войну. россия сознательно подрывает каждое содержательное дипломатическое усилие, дискредитирует тех, кто помогает в защите жизни, пытается создавать новые источники дестабилизации в Европе, чтобы усложнить европейцам возможности помогать Украине", - отметил Президент.