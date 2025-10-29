Обстрел детской больницы в Херсоне: число раненых возросло до 9 человек, четверо из них - дети
В результате обстрела детской больницы в Херсоне пострадали 9 человек, среди которых четверо детей. Среди раненых - 9-летняя девочка с минно-взрывной травмой и осколочным ранением.
В Херсоне в результате обстрела детской больницы количество раненых возросло до 9 человек, среди них четверо детей, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Среди посетителей получили контузии 36-летняя женщина, ее двое сыновей в возрасте 8 и 15 лет, 16-летняя девушка и 57-летняя женщина. А девушка в возрасте 9 лет получила минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и осколочное ранение голеностопного сустава
Как сообщили правоохранители, вражеские снаряды попали в здание, где расположена поликлиника детского медучреждения и в то время находились и юные пациенты. В результате обстрела пострадали трое медработников и шестеро посетителей, среди которых четверо детей.
На месте обстрела работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты полиции, собираются все необходимые доказательства для документирования военного преступления россиян.
Российские войска обстреляли медучреждение в Днепровском районе Херсона, повредив здание.