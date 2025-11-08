Харківський метрополітен тимчасово працює виключно в режимі укриття через проблеми з електропостачанням
Київ • УНН
У Харкові тимчасово призупинено рух поїздів метро через перебої з електропостачанням. Станції працюють як укриття, а наземний транспорт переорієнтовано для перевезення пасажирів.
У неділю, 8 листопада, через перебої з електропостачанням у Харкові тимчасово призупинено рух поїздів метро. Станції наразі працюють в режимі укриття. Про це інформує УНН з посиланням на Харківський метрополітен.
У зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття
"Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Роботу наземного транспорту у місті організовано з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів" - повідомляє Харківський метрополітен.
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом28.08.25, 06:08 • 113980 переглядiв