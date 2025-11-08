Харьковский метрополитен временно работает исключительно в режиме укрытия из-за проблем с электроснабжением

ukenru
7 ноября, 17:00 • 37786 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 49299 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 52733 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 52025 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 46408 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 23463 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 61142 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 38249 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 40405 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 31031 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Столичные правоохранители привлекли к ответственности молодого человека, который пел русские песни в форме полицейского7 ноября, 22:21 • 11135 просмотра
россияне разрушили КАБами заправку под Харьковом: есть пострадавшиеPhoto7 ноября, 22:38 • 12114 просмотра
В Киеве и трех областях введены экстренные отключения света7 ноября, 23:29 • 10131 просмотра
В России заявили о массированной атаке БПЛА на объекты энергетики: часть населенных пунктов без света01:29 • 9510 просмотра
В результате атаки РФ на Одесскую область загорелся энергетический объектPhoto04:48 • 10378 просмотра
публикации
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 52710 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 52004 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 46393 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 33525 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 61121 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 21288 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 37767 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 27897 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 36526 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 47776 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
Хранитель

Харьковский метрополитен временно работает исключительно в режиме укрытия из-за проблем с электроснабжением

Киев • УНН

 • 90 просмотра

В Харькове временно приостановлено движение поездов метро из-за перебоев с электроснабжением. Станции работают как укрытие, а наземный транспорт переориентирован для перевозки пассажиров.

Харьковский метрополитен временно работает исключительно в режиме укрытия из-за проблем с электроснабжением

В воскресенье, 8 ноября, из-за перебоев с электроснабжением в Харькове временно приостановлено движение поездов метро. Станции сейчас работают в режиме укрытия. Об этом информирует УНН со ссылкой на Харьковский метрополитен.

В связи с проблемой с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена. Метрополитен работает в режиме укрытия

- говорится в сообщении.

"О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Работа наземного транспорта в городе организована с учетом того, что метрополитен временно не перевозит пассажиров" - сообщает Харьковский метрополитен.

Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту28.08.25, 06:08 • 113980 просмотров

Вита Зеленецкая

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Харьков