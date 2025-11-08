Харьковский метрополитен временно работает исключительно в режиме укрытия из-за проблем с электроснабжением

В воскресенье, 8 ноября, из-за перебоев с электроснабжением в Харькове временно приостановлено движение поездов метро. Станции сейчас работают в режиме укрытия. Об этом информирует УНН со ссылкой на Харьковский метрополитен.

