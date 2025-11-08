Харьковский метрополитен временно работает исключительно в режиме укрытия из-за проблем с электроснабжением
Киев • УНН
В Харькове временно приостановлено движение поездов метро из-за перебоев с электроснабжением. Станции работают как укрытие, а наземный транспорт переориентирован для перевозки пассажиров.
В воскресенье, 8 ноября, из-за перебоев с электроснабжением в Харькове временно приостановлено движение поездов метро. Станции сейчас работают в режиме укрытия. Об этом информирует УНН со ссылкой на Харьковский метрополитен.
В связи с проблемой с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена. Метрополитен работает в режиме укрытия
"О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Работа наземного транспорта в городе организована с учетом того, что метрополитен временно не перевозит пассажиров" - сообщает Харьковский метрополитен.
