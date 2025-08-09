Харківщина пережила масовану атаку рф: 22 дрони за годину, є постраждалі
Київ • УНН
Харківську область атакували 22 дрони за годину, є постраждалі, зокрема дитина. Ворожі удари зафіксовані в Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському та Чугуївському районах.
Харківська область уночі перебувала під масованою російською атакою, ворог за годину вдарив по області 22 дронами, є постраждалі, серед них - дитина, повідомили у суботу місцева влада та екстрені служби, пише УНН.
Деталі
За даними ДСНС, уночі ворог завдав масованого удару БпЛА по Харківській області.
"Минулої ночі ворог масовано обстріляв Богодухівський, Ізюмський, Куп'янський та Чугуївський райони. За попередніми даними, з 1.00 до 2.00 росіяни застосували 22 БпЛА "Герань-2", - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Як повідомили у ДСНС, сталися численні пожежі, постраждали цивільні:
- Богодухівський район: Золочів - пожежа в адмінбудівлі лікарні. Без постраждалих;
- Чугуївський район: Клугіно-Башкирівка - пожежі у квартирах на 1 та 4 поверхах житлового будинку. Постраждали 6 людей, серед них дитина 2010 р.н.;
- Ізюмський район; Балаклія - горіли адмінбудівля та приватний будинок; Калинове - пожежі у навчальному закладі та клубі. Без постраждалих;
- Куп’янський район: Шевченкове - пожежі у навчальному закладі, гуртожитку, гаражах та трьох автівках; Одрадне - пошкоджено дах зерносховища, горіло розлите паливо; Млинки - горіли будівля лікарні та господарча споруда. Без постраждалих.
Як повідомив Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 13 населених пунктів Харківської області. "Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, серед них – дитина", - зазначив Синєгубов.
З його слів, у Куп'янську постраждали 63-річний і 69-річний чоловіки та 70-річна, 66-річна, 86-річна жінки; у Клугино-Башкирівки постраждали 43-річна жінка і 15-річна дівчина.
Внаслідок підривів на вибухових пристроях у Чкаловській громаді постраждали 2 людей: у селі Гракове – 83-річний чоловік, у селі Дослідне – 49-річний чоловік.
