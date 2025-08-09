Харьковщина пережила массированную атаку РФ: 22 дрона за час, есть пострадавшие
Киев • УНН
Харьковскую область атаковали 22 дрона за час, есть пострадавшие, в том числе ребенок. Вражеские удары зафиксированы в Богодуховском, Изюмском, Купянском и Чугуевском районах.
Харьковская область ночью подверглась массированной российской атаке, враг за час ударил по области 22 дронами, есть пострадавшие, среди них - ребенок, сообщили в субботу местные власти и экстренные службы, пишет УНН.
Детали
По данным ГСЧС, ночью враг нанес массированный удар БпЛА по Харьковской области.
"Прошлой ночью враг массированно обстрелял Богодуховский, Изюмский, Купянский и Чугуевский районы. По предварительным данным, с 1.00 до 2.00 россияне применили 22 БпЛА "Герань-2", - написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Как сообщили в ГСЧС, произошли многочисленные пожары, пострадали гражданские:
- Богодуховский район: Золочев - пожар в админздании больницы. Без пострадавших;
- Чугуевский район: Клугино-Башкировка - пожары в квартирах на 1 и 4 этажах жилого дома. Пострадали 6 человек, среди них ребенок 2010 г.р.;
- Изюмский район; Балаклея - горели админздание и частный дом; Калиново - пожары в учебном заведении и клубе. Без пострадавших;
- Купянский район: Шевченково - пожары в учебном заведении, общежитии, гаражах и трех автомобилях; Отрадное - повреждена крыша зернохранилища, горело разлитое топливо; Млинки - горели здание больницы и хозяйственная постройка. Без пострадавших.
Как сообщил Синегубов, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 13 населенных пунктов Харьковской области. "В результате обстрелов пострадали 7 человек, среди них – ребенок", - отметил Синегубов.
По его словам, в Купянске пострадали 63-летний и 69-летний мужчины и 70-летняя, 66-летняя, 86-летняя женщины; в Клугино-Башкировке пострадали 43-летняя женщина и 15-летняя девушка.
В результате подрывов на взрывных устройствах в Чкаловской общине пострадали 2 человека: в селе Граково – 83-летний мужчина, в селе Опытное – 49-летний мужчина.
