Харківщина бореться з наслідками негоди: підтоплені будинки та подвір'я

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Ексклюзив
11:51 • 2100 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
10:18 • 7132 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
09:15 • 11338 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
08:20 • 23390 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 25349 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 33203 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 28234 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 27315 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 23500 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 20642 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.1м/с
83%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нова Зеландія готується до нових злив після смертоносних повеней15 лютого, 04:17 • 8670 перегляди
Диверсанти руху "АТЕШ" вивели з ладу магістральний електровоз у російському місті орелVideo15 лютого, 04:35 • 4912 перегляди
Авіакомпанії скасовують рейси до Парижа через снігопад та ожеледицю15 лютого, 05:59 • 7244 перегляди
Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуруPhoto06:55 • 6208 перегляди
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами10:10 • 8360 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 84852 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 139054 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 76595 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 93380 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 133414 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Герман Галущенко
Джеффрі Епштайн
Гілларі Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Мюнхен
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 10107 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 18819 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 18026 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 21217 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 45207 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
Фільм

Харківщина бореться з наслідками негоди: підтоплені будинки та подвір'я

Київ • УНН

 • 52 перегляди

На Харківщині триває ліквідація наслідків негоди, що спричинила підтоплення житлового сектору в шести районах. Рятувальники ДСНС здійснили 17 виїздів, відкачуючи воду з підтоплених територій.

Харківщина бореться з наслідками негоди: підтоплені будинки та подвір'я

У Харківській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, яка спричинила підтоплення житлового сектору в низці громад. За попередніми даними, вода зайшла на подвір’я та в окремі житлові будинки у Берестинському, Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Лозівському та Харківському районах, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Найбільше клопоту рятувальникам  додають переповнені водовідвідні канави, низинні ділянки та двори, де вода накопичується швидше, ніж встигає сходити природним шляхом. У таких випадках підтоплення становлять ризик не лише для майна людей, а й для роботи електромереж та господарських споруд, тому до ліквідації наслідків залучають сили ДСНС і місцеві пожежні команди.

За минулу добу підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди здійснили 17 виїздів для надання допомоги населенню. Рятувальники відкачували воду з підтоплених територій, дворів і приміщень. Для цього використовували мотопомпи та спеціальну техніку, що дозволяє швидше прибрати воду з важкодоступних місць і зменшити подальше розповсюдження підтоплень.

Наразі наслідки негоди продовжують ліквідовувати. Зокрема,  на Ізюмщині, де підтоплення фіксуються на окремих ділянках. 

Понад 600 будинків підтоплено в Одесі через негоду: який район постраждав найбільше01.10.25, 19:21 • 5858 переглядiв

Рятувальники закликають українців дотримуватися правил безпеки під час підтоплень: 

  • не заходити у підвали та інші приміщення, де може бути вода поруч з електропроводкою;
    • не намагатися самостійно відкачувати воду без належних засобів захисту;
      • у разі загрози життю чи майну негайно звертатися до екстрених служб. 

        Людям, які проживають у низинних районах або поруч із малими річками й балками, радять уважно стежити за рівнем води та повідомляти про підтоплення відповідні служби.

        Олександра Василенко

        СуспільствоПодії
        Нерухомість
        Техніка
        Відключення світла
        Дощі в Україні
        Електроенергія
        Харківська область
        Державна служба України з надзвичайних ситуацій
        Україна