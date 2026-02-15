Харківщина бореться з наслідками негоди: підтоплені будинки та подвір'я
Київ • УНН
На Харківщині триває ліквідація наслідків негоди, що спричинила підтоплення житлового сектору в шести районах. Рятувальники ДСНС здійснили 17 виїздів, відкачуючи воду з підтоплених територій.
У Харківській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, яка спричинила підтоплення житлового сектору в низці громад. За попередніми даними, вода зайшла на подвір’я та в окремі житлові будинки у Берестинському, Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Лозівському та Харківському районах, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Найбільше клопоту рятувальникам додають переповнені водовідвідні канави, низинні ділянки та двори, де вода накопичується швидше, ніж встигає сходити природним шляхом. У таких випадках підтоплення становлять ризик не лише для майна людей, а й для роботи електромереж та господарських споруд, тому до ліквідації наслідків залучають сили ДСНС і місцеві пожежні команди.
За минулу добу підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди здійснили 17 виїздів для надання допомоги населенню. Рятувальники відкачували воду з підтоплених територій, дворів і приміщень. Для цього використовували мотопомпи та спеціальну техніку, що дозволяє швидше прибрати воду з важкодоступних місць і зменшити подальше розповсюдження підтоплень.
Наразі наслідки негоди продовжують ліквідовувати. Зокрема, на Ізюмщині, де підтоплення фіксуються на окремих ділянках.
Рятувальники закликають українців дотримуватися правил безпеки під час підтоплень:
- не заходити у підвали та інші приміщення, де може бути вода поруч з електропроводкою;
- не намагатися самостійно відкачувати воду без належних засобів захисту;
- у разі загрози життю чи майну негайно звертатися до екстрених служб.
Людям, які проживають у низинних районах або поруч із малими річками й балками, радять уважно стежити за рівнем води та повідомляти про підтоплення відповідні служби.