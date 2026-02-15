Харьковщина борется с последствиями непогоды: подтоплены дома и дворы

В Харьковской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, которая повлекла за собой подтопление жилого сектора в ряде общин. По предварительным данным, вода зашла во дворы и в отдельные жилые дома в Берестинском, Богодуховском, Изюмском, Купянском, Лозовском и Харьковском районах, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Больше всего хлопот спасателям доставляют переполненные водоотводные канавы, низинные участки и дворы, где вода накапливается быстрее, чем успевает сходить естественным путем. В таких случаях подтопления представляют риск не только для имущества людей, но и для работы электросетей и хозяйственных сооружений, поэтому к ликвидации последствий привлекают силы ГСЧС и местные пожарные команды.

За прошедшие сутки подразделения ГСЧС и местные пожарные команды совершили 17 выездов для оказания помощи населению. Спасатели откачивали воду с подтопленных территорий, дворов и помещений. Для этого использовали мотопомпы и специальную технику, что позволяет быстрее убрать воду из труднодоступных мест и уменьшить дальнейшее распространение подтоплений.

Сейчас последствия непогоды продолжают ликвидировать. В частности, на Изюмщине, где подтопления фиксируются на отдельных участках.

Спасатели призывают украинцев соблюдать правила безопасности во время подтоплений:

не заходить в подвалы и другие помещения, где может быть вода рядом с электропроводкой;

не пытаться самостоятельно откачивать воду без надлежащих средств защиты;

в случае угрозы жизни или имуществу немедленно обращаться в экстренные службы.

Людям, проживающим в низинных районах или рядом с малыми реками и балками, советуют внимательно следить за уровнем воды и сообщать о подтоплениях соответствующие службы.