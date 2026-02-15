$42.990.00
Харьковщина борется с последствиями непогоды: подтоплены дома и дворы

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На Харьковщине продолжается ликвидация последствий непогоды, вызвавшей подтопление жилого сектора в шести районах. Спасатели ГСЧС совершили 17 выездов, откачивая воду с подтопленных территорий.

Харьковщина борется с последствиями непогоды: подтоплены дома и дворы

В Харьковской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, которая повлекла за собой подтопление жилого сектора в ряде общин. По предварительным данным, вода зашла во дворы и в отдельные жилые дома в Берестинском, Богодуховском, Изюмском, Купянском, Лозовском и Харьковском районах, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Больше всего хлопот спасателям доставляют переполненные водоотводные канавы, низинные участки и дворы, где вода накапливается быстрее, чем успевает сходить естественным путем. В таких случаях подтопления представляют риск не только для имущества людей, но и для работы электросетей и хозяйственных сооружений, поэтому к ликвидации последствий привлекают силы ГСЧС и местные пожарные команды.

За прошедшие сутки подразделения ГСЧС и местные пожарные команды совершили 17 выездов для оказания помощи населению. Спасатели откачивали воду с подтопленных территорий, дворов и помещений. Для этого использовали мотопомпы и специальную технику, что позволяет быстрее убрать воду из труднодоступных мест и уменьшить дальнейшее распространение подтоплений.

Сейчас последствия непогоды продолжают ликвидировать. В частности, на Изюмщине, где подтопления фиксируются на отдельных участках.

Более 600 домов подтоплено в Одессе из-за непогоды: какой район пострадал больше всего01.10.25, 19:21 • 5858 просмотров

Спасатели призывают украинцев соблюдать правила безопасности во время подтоплений:

  • не заходить в подвалы и другие помещения, где может быть вода рядом с электропроводкой;
    • не пытаться самостоятельно откачивать воду без надлежащих средств защиты;
      • в случае угрозы жизни или имуществу немедленно обращаться в экстренные службы.

        Людям, проживающим в низинных районах или рядом с малыми реками и балками, советуют внимательно следить за уровнем воды и сообщать о подтоплениях соответствующие службы.

        Александра Василенко

        ОбществоПроисшествия
        Недвижимость
        Техника
        Отключение света
        Дожди в Украине
        Электроэнергия
        Харьковская область
        Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
        Украина