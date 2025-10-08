Кабмін виділив 36,6 мільярда гривень Міноборони: кошти підуть на розвиток ОПК

Кабінет міністрів України спрямував 36,6 мільярди гривень на потреби Міністерства оборони. Вони будуть використані для виконання програм розвитку ОПК та низки інших важливих завдань, повідомив міністр оборони Денис Швигаль, пише УНН.

Сьогодні Уряд спрямував 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони. Це фінансовий ресурс для зміцнення обороноздатності України - заявив Шмигаль.

Розподілимо його для покриття найпріоритетніших потреб:

• виконання програм розвитку ОПК;

• впровадження нових технологій;

• розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;

• закупівлю озброєння та військової техніки.

Крім того, за словами міністра, ще 500 млн грн додатково підуть на підтримку українських зброярів.

Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат - додав Шмигаль.

Доповнення

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив з новопризначеним послом Німеччини в Україні Гайко Томсом першочергові потреби України - фінансування виробництва дронів і посилення протиповітряної оборони (ППО), а також співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Україна та Данія підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільних оборонних виробничих потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування ЄС. Денис Шмигаль зазначив, що спільні проєкти зміцнять обороноздатність обох країн і підтримають Сили оборони України під час війни.