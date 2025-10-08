$41.320.03
18:01
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
17:48
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
17:38
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
13:46
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кабмін виділив 36,6 мільярда гривень Міноборони: кошти підуть на розвиток ОПК

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Кабінет міністрів України спрямував 36,6 мільярда гривень на потреби Міністерства оборони для програм розвитку ОПК та закупівлі озброєння. Додаткові 500 мільйонів гривень виділено на підтримку українських зброярів.

Кабмін виділив 36,6 мільярда гривень Міноборони: кошти підуть на розвиток ОПК

Кабінет міністрів України спрямував 36,6 мільярди гривень на потреби Міністерства оборони. Вони будуть використані для виконання програм розвитку ОПК та низки інших важливих завдань, повідомив міністр оборони Денис Швигаль, пише УНН.

Сьогодні Уряд спрямував 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони. Це фінансовий ресурс для зміцнення обороноздатності України 

- заявив Шмигаль.

Розподілимо його для покриття найпріоритетніших потреб:

• виконання програм розвитку ОПК;

• впровадження нових технологій;

• розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;

• закупівлю озброєння та військової техніки.

Крім того, за словами міністра, ще 500 млн грн додатково підуть на підтримку українських зброярів.

Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат 

- додав Шмигаль.

Доповнення

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив з новопризначеним послом Німеччини в Україні Гайко Томсом першочергові потреби України - фінансування виробництва дронів і посилення протиповітряної оборони (ППО), а також співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Україна та Данія підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільних оборонних виробничих потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування ЄС. Денис Шмигаль зазначив, що спільні проєкти зміцнять обороноздатність обох країн і підтримають Сили оборони України під час війни.

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Міністерство оборони України
Данія
Німеччина
Україна
Денис Шмигаль