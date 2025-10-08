Кабмин выделил 36,6 миллиарда гривен Минобороны: средства пойдут на развитие ОПК

Кабинет министров Украины направил 36,6 миллиарда гривен на нужды Министерства обороны. Они будут использованы для выполнения программ развития ОПК и ряда других важных задач, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Сегодня Правительство направило 36,6 млрд грн на нужды Министерства обороны. Это финансовый ресурс для укрепления обороноспособности Украины - заявил Шмыгаль.

Распределим его для покрытия самых приоритетных потребностей:

• выполнение программ развития ОПК;

• внедрение новых технологий;

• расширение производственных мощностей оборонной индустрии;

• закупку вооружения и военной техники.

Кроме того, по словам министра, еще 500 млн грн дополнительно пойдут на поддержку украинских оружейников.

Работаем комплексно и системно для усиления Украины оружием отечественного производства, что будет наносить врагу невосполнимые потери - добавил Шмыгаль.

Дополнение

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил с новоназначенным послом Германии в Украине Хайко Томсом первоочередные потребности Украины - финансирование производства дронов и усиление противовоздушной обороны (ПВО), а также сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Украина и Дания подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает создание совместных оборонных производственных мощностей, обмен технологиями и привлечение финансирования ЕС. Денис Шмыгаль отметил, что совместные проекты укрепят обороноспособность обеих стран и поддержат Силы обороны Украины во время войны.