Кабмин выделил 36,6 миллиарда гривен Минобороны: средства пойдут на развитие ОПК
Киев • УНН
Кабинет министров Украины направил 36,6 миллиарда гривен на нужды Министерства обороны для программ развития ОПК и закупки вооружения. Дополнительные 500 миллионов гривен выделены на поддержку украинских оружейников.
Кабинет министров Украины направил 36,6 миллиарда гривен на нужды Министерства обороны. Они будут использованы для выполнения программ развития ОПК и ряда других важных задач, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Сегодня Правительство направило 36,6 млрд грн на нужды Министерства обороны. Это финансовый ресурс для укрепления обороноспособности Украины
Распределим его для покрытия самых приоритетных потребностей:
• выполнение программ развития ОПК;
• внедрение новых технологий;
• расширение производственных мощностей оборонной индустрии;
• закупку вооружения и военной техники.
Кроме того, по словам министра, еще 500 млн грн дополнительно пойдут на поддержку украинских оружейников.
Работаем комплексно и системно для усиления Украины оружием отечественного производства, что будет наносить врагу невосполнимые потери
Дополнение
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил с новоназначенным послом Германии в Украине Хайко Томсом первоочередные потребности Украины - финансирование производства дронов и усиление противовоздушной обороны (ПВО), а также сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Украина и Дания подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает создание совместных оборонных производственных мощностей, обмен технологиями и привлечение финансирования ЕС. Денис Шмыгаль отметил, что совместные проекты укрепят обороноспособность обеих стран и поддержат Силы обороны Украины во время войны.