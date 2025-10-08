Кабмин выделил 36,6 миллиарда гривен Минобороны: средства пойдут на развитие ОПК

$41.320.03
48.170.10
ukenru
17:48 • 594 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38 • 2046 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
13:46 • 17823 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 32247 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 29306 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 28550 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 26016 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22025 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 19893 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 22054 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.2м/с
90%
749мм
Популярные новости
Залужный начинает формировать команду для участия в выборах президента и парламента Украины - СМИ8 октября, 09:03 • 6160 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto8 октября, 09:38 • 20949 просмотра
Швейцария ограничивает статус защиты украинцам из отдельных регионов8 октября, 10:56 • 8118 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 21441 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 17889 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
13:46 • 17818 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 32243 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 18035 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 29304 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 21589 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Ираклий Кобахидзе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности16:22 • 2220 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 29282 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 43755 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 46557 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 97850 просмотра
Актуальное
Financial Times
WhatsApp
Signal
Facebook
E-6 Mercury

Кабмин выделил 36,6 миллиарда гривен Минобороны: средства пойдут на развитие ОПК

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Кабинет министров Украины направил 36,6 миллиарда гривен на нужды Министерства обороны для программ развития ОПК и закупки вооружения. Дополнительные 500 миллионов гривен выделены на поддержку украинских оружейников.

Кабмин выделил 36,6 миллиарда гривен Минобороны: средства пойдут на развитие ОПК

Кабинет министров Украины направил 36,6 миллиарда гривен на нужды Министерства обороны. Они будут использованы для выполнения программ развития ОПК и ряда других важных задач, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Сегодня Правительство направило 36,6 млрд грн на нужды Министерства обороны. Это финансовый ресурс для укрепления обороноспособности Украины 

- заявил Шмыгаль.

Распределим его для покрытия самых приоритетных потребностей:

• выполнение программ развития ОПК;

• внедрение новых технологий;

• расширение производственных мощностей оборонной индустрии;

• закупку вооружения и военной техники.

Кроме того, по словам министра, еще 500 млн грн дополнительно пойдут на поддержку украинских оружейников.

Работаем комплексно и системно для усиления Украины оружием отечественного производства, что будет наносить врагу невосполнимые потери 

- добавил Шмыгаль.

Дополнение

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил с новоназначенным послом Германии в Украине Хайко Томсом первоочередные потребности Украины - финансирование производства дронов и усиление противовоздушной обороны (ПВО), а также сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Украина и Дания подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает создание совместных оборонных производственных мощностей, обмен технологиями и привлечение финансирования ЕС. Денис Шмыгаль отметил, что совместные проекты укрепят обороноспособность обеих стран и поддержат Силы обороны Украины во время войны.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика
Министерство обороны Украины
Дания
Германия
Украина
Денис Шмыгаль