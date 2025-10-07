$41.340.11
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 12569 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 13973 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 18201 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 19222 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 44366 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44657 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 72220 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59823 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56913 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 12557 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Шмигаль провів зустріч з новопризначеним послом Німеччини, говорили про співпрацю в ОПК та розвиток СП

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з новопризначеним послом Німеччини Гайко Томсом. Вони обговорили фінансування виробництва дронів, посилення ППО та співпрацю в оборонно-промисловому комплексі.

Шмигаль провів зустріч з новопризначеним послом Німеччини, говорили про співпрацю в ОПК та розвиток СП

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив з новопризначеним послом Німеччини в Україні Гайко Томсом першочергові потреби України - фінансування виробництва дронів і посилення протиповітряної оборони (ППО), а також співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це Шмигаль повідомив у Telegram, пише УНН.

Під час зустрічі привітав з призначенням нового надзвичайного і повноваженого посла Німеччини в Україні Гайко Томса. Подякував за лідерство Німеччини у підтримці України. Першочергово ознайомив пана посла з нашими потребами – фінансування виробництва дронів і посилення ППО. Ми маємо активізувати тиск на рф у вигляді санкцій та знищення ресурсів для ведення війни

- йдеться у повідомленні.

Шмигаль наголосив, що у розмові з послом акцентував увагу на важливості швидкого ухвалення рішень, враховуючи посилення обстрілів перед зимовим періодом.

Окремо обговорили співпрацю у сфері ОПК, розвиток наявних спільних підприємств та робота над відкриттям нових. Запросив німецькі оборонні компанії до локалізації в Україні

- зазначив Шмигаль.

Доповнення

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер завершив свою місію в Україні. Він очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини. Замість нього послом нещодавно був призначений Гайко Томс.

Шмигаль і прем’єр Нідерландів побували на підприємстві з виробництва українських БПЛА06.10.25, 19:54 • 6568 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Німеччина
Україна
Денис Шмигаль