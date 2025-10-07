Шмигаль провів зустріч з новопризначеним послом Німеччини, говорили про співпрацю в ОПК та розвиток СП

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив з новопризначеним послом Німеччини в Україні Гайко Томсом першочергові потреби України - фінансування виробництва дронів і посилення протиповітряної оборони (ППО), а також співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це Шмигаль повідомив у Telegram, пише УНН.

Під час зустрічі привітав з призначенням нового надзвичайного і повноваженого посла Німеччини в Україні Гайко Томса. Подякував за лідерство Німеччини у підтримці України. Першочергово ознайомив пана посла з нашими потребами – фінансування виробництва дронів і посилення ППО. Ми маємо активізувати тиск на рф у вигляді санкцій та знищення ресурсів для ведення війни - йдеться у повідомленні.

Шмигаль наголосив, що у розмові з послом акцентував увагу на важливості швидкого ухвалення рішень, враховуючи посилення обстрілів перед зимовим періодом.

Окремо обговорили співпрацю у сфері ОПК, розвиток наявних спільних підприємств та робота над відкриттям нових. Запросив німецькі оборонні компанії до локалізації в Україні - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер завершив свою місію в Україні. Він очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини. Замість нього послом нещодавно був призначений Гайко Томс.

