Шмыгаль провел встречу с новоназначенным послом Германии, говорили о сотрудничестве в ОПК и развитии СП

$41.340.11
48.270.11
ukenru
15:10 • 10512 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 11778 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
12:19 • 13491 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 17743 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 18857 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 44002 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 44579 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 72154 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 59759 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56873 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.1м/с
86%
753мм
Популярные новости
Ханой уходит под воду: тайфун Матмо вызвал сильные наводнения, метеорологи прогнозируют еще три шторма до конца года7 октября, 08:12 • 6904 просмотра
В странах Балтии и Польше раскритиковали Меркель за намек на вину за вторжение рф в Украину - Politico7 октября, 08:41 • 14037 просмотра
Windows 11 теперь нельзя установить без учетной записи Microsoft7 октября, 08:48 • 10894 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 16595 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 13:53 • 11918 просмотра
публикации
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство15:10 • 10520 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 13:53 • 12037 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 44012 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 58148 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 67416 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Алексей Гончаренко
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Германия
Одесса
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 16689 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 27161 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 79793 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 75214 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 150099 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Хранитель
The Economist
E-6 Mercury
Детонатор

Шмыгаль провел встречу с новоназначенным послом Германии, говорили о сотрудничестве в ОПК и развитии СП

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с новоназначенным послом Германии Хайко Томсом. Они обсудили финансирование производства дронов, усиление ПВО и сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе.

Шмыгаль провел встречу с новоназначенным послом Германии, говорили о сотрудничестве в ОПК и развитии СП

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил с новоназначенным послом Германии в Украине Хайко Томсом первоочередные потребности Украины - финансирование производства дронов и усиление противовоздушной обороны (ПВО), а также сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, пишет УНН.

Во время встречи поздравил с назначением нового чрезвычайного и полномочного посла Германии в Украине Хайко Томса. Поблагодарил за лидерство Германии в поддержке Украины. В первую очередь ознакомил господина посла с нашими потребностями – финансирование производства дронов и усиление ПВО. Мы должны активизировать давление на рф в виде санкций и уничтожения ресурсов для ведения войны

- говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что в разговоре с послом акцентировал внимание на важности быстрого принятия решений, учитывая усиление обстрелов перед зимним периодом.

Отдельно обсудили сотрудничество в сфере ОПК, развитие существующих совместных предприятий и работу над открытием новых. Пригласил немецкие оборонные компании к локализации в Украине

- отметил Шмыгаль.

Дополнение

Посол Германии в Украине Мартин Егер завершил свою миссию в Украине. Он возглавит Федеральную разведывательную службу Германии. Вместо него послом недавно был назначен Хайко Томс.

Шмыгаль и премьер Нидерландов посетили предприятие по производству украинских БПЛА06.10.25, 19:54 • 6560 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Германия
Украина
Денис Шмыгаль