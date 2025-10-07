Шмыгаль провел встречу с новоназначенным послом Германии, говорили о сотрудничестве в ОПК и развитии СП

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил с новоназначенным послом Германии в Украине Хайко Томсом первоочередные потребности Украины - финансирование производства дронов и усиление противовоздушной обороны (ПВО), а также сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, пишет УНН.

Во время встречи поздравил с назначением нового чрезвычайного и полномочного посла Германии в Украине Хайко Томса. Поблагодарил за лидерство Германии в поддержке Украины. В первую очередь ознакомил господина посла с нашими потребностями – финансирование производства дронов и усиление ПВО. Мы должны активизировать давление на рф в виде санкций и уничтожения ресурсов для ведения войны - говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что в разговоре с послом акцентировал внимание на важности быстрого принятия решений, учитывая усиление обстрелов перед зимним периодом.

Отдельно обсудили сотрудничество в сфере ОПК, развитие существующих совместных предприятий и работу над открытием новых. Пригласил немецкие оборонные компании к локализации в Украине - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Посол Германии в Украине Мартин Егер завершил свою миссию в Украине. Он возглавит Федеральную разведывательную службу Германии. Вместо него послом недавно был назначен Хайко Томс.

Шмыгаль и премьер Нидерландов посетили предприятие по производству украинских БПЛА