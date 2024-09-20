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Ізраїль щонайменше 15 років готував операцію з підриву пейджерів у Лівані - ЗМІ

Ізраїль щонайменше 15 років готував операцію з підриву пейджерів у Лівані - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13763 перегляди

За даними ABC News, Ізраїль причетний до вибухів пейджерів у Лівані, готуючи операцію щонайменше 15 років. Використовувались підставні компанії та вибухівка в пристроях, що призвело до сотень постраждалих членів Хезболли.

Ізраїль причетний до операції з підриву пейджерів у Лівані і готував її щонайменше 15 років, намагаючись взяти під свій контроль джерела постачань цих пристроїв до країни. Як пише УНН, про це з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляє ABC News.

Деталі

У плануванні цієї атаки брали участь підставні компанії, які створювала ізраїльська розвідка, де співробітникі підприємств не знали, на кого вони працювали. Легальній компанії на кількох рівнях прикривала ізраїльська розвідка.

За даними джерел, в пейджери було закладено від однієї до двох унцій вибухівки і дистанційний детонатор для здійснення вибуху.

Раніше повідомлялося, що пейджери могли бути вироблені BAC Consulting – це угорська компанія, яка уклала контракт на виробництво пейджерів від імені Gold Apollo в Тайвані. Проте речник угорського уряду повідомив ABC News, що пейджери ніколи не були в Угорщині, а компанія була "торговим посередником, без виробничих або операційних потужностей в Угорщині".

Нагадаємо

17 вересня сотні членів Хезболли постраждали від вибухів пейджерів у Лівані. Інциденти сталися після отримання нових повідомлень, викликавши паніку по всій країні. Через день пролунала нова серія вибухів – здетонували радіостанції. Лідер Хезболли Хасан Насралла у промові по телебаченню назвав атаки на країну з використанням пейджерів та рацій актом тероризму, рівнозначним оголошенням війни.

Засновник тайванської компанії офіційно підтвердив, що пейджери, які вибухнули у членів Хезболли, були виготовлені в Європі18.09.24, 10:12 • 11628 переглядiв

Вдень 19 вересня ізраїльські літаки здійснили серію ударів по об'єктах Хезболли на півдні Лівану. ЦАХАЛ заявляє, що атаки спрямовані на знищення потенціалу терористичного угруповання та створення безпеки на півночі країни. Ввечері 19 вересня ЦАХАЛ завдав додаткових ударів по сотнях пускових установок Хезболли у Лівані, готових до використання для обстрілу Ізраїлю.

Експерт: підрив пейджерів Хезболли - один із кроків Ізраїлю до Третьої війни з Ліваном19.09.24, 13:36 • 155483 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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