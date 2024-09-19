Ізраїльські літаки завдали серію ударів по південному Лівану, у ЦАХАЛі зробили заяву
Київ • УНН
Ізраїльські літаки здійснили серію ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану. ЦАХАЛ заявляє, що атаки спрямовані на знищення потенціалу терористичного угруповання та створення безпеки на півночі країни.
Ізраїль почав наносити удари по території південного Лівану. Про це заявили у ЦАХАЛі, пише УНН з посиланням на Times Of Israel.
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Ізраїль заявив, що його військові літаки вночі завдали ударів по селах на півдні Лівану, а джерело в органах безпеки і телеканал "Аль-Манар", що належить Хезболлі, повідомили, що повітряні удари поблизу кордону знову почалися в четвер після полудня. Ліванські ЗМІ повідомляють про масовані ізраїльські авіаудари поблизу Дейр-Канун-ан-Нахр в районі Тир. Мешканці Бейруту змогли зняти на відео літаки, ймовірно, ізраїльські, які пролетіли над столицею країни, Бейрутом.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що здійснює хвилю авіаударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану, спрямованих на знищення потенціалу терористичного угруповання.
"Терористична організація "Хезболла" перетворила південний Ліван на зону бойових дій, і протягом десятиліть озброювала будинки громадян зброєю, рила під ними тунелі і використовувала їх як живий щит", - заявили в ЦАХАЛі.
Там додали, що ЦАХАЛ працює над створенням безпеки на півночі, яка дозволить жителям повернутися до своїх домівок, а також досягти всіх інших військових цілей.
Нагадаємо
17 та 18 вересня по всьому Лівану вибухали комунікаційні пристрої, які використовували члени організації Хезболла. Спочатку вибухнули пейджери, потім рації. Заявлялося, що були зафіксовані підриви й інших електронних пристроїв. Хезболла звинуватила в цій атаці Ізраїль. Ізраїль не прокоментував це.
За кілька годин після вибухів у середу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв "безпечно повернути у свої будинки" десятки тисяч переміщених осіб з півночі країни.
Експерт: підрив пейджерів Хезболли - один із кроків Ізраїлю до Третьої війни з Ліваном19.09.24, 13:36 • 155483 перегляди